Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçı canlı yayın | FB Başakşehir canlı izle

Fenerbahçe Medipol Başakşehir canlı! Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçı ile Süper Lig’de 19. hafta devam ediyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren müsabakada iki takım da mutlak galibiyet istiyor. Sivasspor’un 4 puan gerisindeki Başakşehir, liderden kopmak istemiyor.
Yiğidolar’ın 6 puan gerisinde yer alan ve son günlerde Ali Koç’un açıklamaları ile camia olarak bütünleşen Fenerbahçe de kazanarak Başakşehir’i geçmenin ve şampiyonluk yolunda kritik bir zafer elde etmenin peşinde. Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.
FENERBAHÇE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11’LER
STAT: Ülker Stadyumu
SAAT: 20.00
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: beIN SPORTS HD1
FENERBAHÇE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Rodrigues, Kruse, Tolga, Muriqi
YEDEKLER: Harun, Emre, Tolgay, Mehmet, Mevlüt, Ferdi, Zajc, Deniz, Zanka, Rami
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, Azubuike, İrfan Can, Visca, Elia, Crivelli (Muhtemel)
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
Fenerbahçe’de Hasan Ali Kaldırım ile Sadık Çiftpınar’ın sakatlıkları sürüyor. Öte yandan lisansı halen çıkmayan yeni transfer Simon Falette bu maçta da görev alamıyor. Konuk ekipte ise kart cezalısı Demba Ba ve sakatlığı süren Berkay Özcan, zorlu deplasmanda forma giyemiyor. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ile oynadığı maçı evinde 2-1 kaybeden Başakşehir, en son 2014-2015’te rakibini mağlup edemeden ligi tamamlamıştı.