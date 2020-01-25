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Fenerbahçe Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de haftanın maçı!
Süper Lig

Fenerbahçe Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de haftanın maçı!

Süper Lig'in 19. hafta maçları devam ediyor. Bu akşam Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Lig'de 36 puanla ikinci sırada yer alan İstanbul ekibi, 34 puanlı güçlü rakibi Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda galibiyet arayacak. Sarı-lacivertli ekip ise liderle arasındaki puan farkını düşürme peşinde. Peki Fenerbahçe Başakşehir maçı saat kaçta başlayacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmadan bilgiler ve takımlardan son haberler.

25 Ocak 2020 15:46

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir’i konuk edecek. İki güçlü ekip zorlu mücadeleye saatler kala son hazırlıklarını yapıyor. Süper Lig’de 36 puanla 2. sırada bulunan Başakşehir ile 34 puanla 4. sırada yer alan Fenerbahçe’nin zorlu mücadelesi öncesi son gelişmeleri sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. İşte Fenerbahçe Başakşehir maçı yayın bilgileri.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig’de haftanın maçı Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak. Bu akşam saat 20.00’da başlayacak karşılaşma beIN Sports kanalından naklen yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR KADIKÖY’DE ZORLANIYOR!

Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, ligde rakibiyle deplasmanda oynadığı 11 maçın 8'inden mağlup ayrıldı.  Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, bu akşam deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Geride kalan 18 haftada 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan turuncu-lacivertliler, 36 puanla ikinci basamakta yer alırken, sarı-lacivertliler ise 10 galibiyet ile 4'er beraberlik ve mağlubiyet sonucunda elde ettiği 34 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Başakşehir, ligde Fenerbahçe'ye konuk olduğu 11 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Ülker Stadı'ndaki tek galibiyetini 2017-2018 sezonunda Abdullah Avcı yönetiminde 3-2'lik skorla alan turuncu-lacivertli takım, diğer mücadelelerde ise 8 kez rakibine mağlup olurken, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan son müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

M.Başakşehir'in, Fenerbahçe deplasmanında oynadığı 11 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe: 0 – Başakşehir: 0 (2018-2019) Fenerbahçe: 2 – Başakşehir: 3 (2017-2018) Fenerbahçe: 1 – Başakşehir: 0 (2016-2017) Fenerbahçe: 1 – Başakşehir: 0 (2015-2016) Fenerbahçe: 2 – Başakşehir: 0 (2014-2015) Fenerbahçe: 2 – Başakşehir: 1 (2012-2013) Fenerbahçe: 4 – Başakşehir: 2 (2011-2012) Fenerbahçe: 2 – Başakşehir: 0 (2010-2011) Fenerbahçe: 1 – Başakşehir: 0 (2009-2010) Fenerbahçe: 2 – Başakşehir: 0 (2008-2009) Fenerbahçe: 2 – Başakşehir: 2 (2007-2008)

Son güncelleme 15:46 | 25 Ocak 2020
Fenerbahçe Medipol Başakşehir süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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