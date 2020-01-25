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Euroleague 21. haftada Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes galip
Euroleague

Euroleague 21. haftada Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes galip

Euroleague'in 21. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid'i, Fenerbahçe Beko da evinde AX Armani Exchange Milano'yu mağlup etti. Bu sonuçlarla Türk takımları haftayı galibiyetle kapamış oldu.

25 Ocak 2020 12:38

Euroleague’de 21. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Türk takımları bu haftayı galibiyetle kapadı. Anadolu Efes, Real Madrid’i deplasmanda 80-75 mağlup ederek üst üste 6. galibiyeti aldı ve zirvedeki yerini perçinledi. Efes, bu sonun ardından en yakın rakipleri CSKA Moskova, Real Madrid ve Barcelona ile arasındaki galibiyet sayısı farkını 3’e çıkardı. Fenerbahçe Beko da sahasında karşılaştığı AX Armani Exchange Milano’yu 73-64’lük skorla yenerek yükselişini sürdürdü.

Lider Anadolu Efes

Ligde 21. haftanın tamamlanmasının ardından Anadolu Efes, 18 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Efes’i 15’er galibiyeti bulunan CSKA Moskova, Real Madrid ve Barcelona takip ediyor. Fenerbahçe haftayı 9 galibiyetle 9. sırada kapatırken, ligin son sırasında ise averajla Bayern Münih bulunuyor.

Euroleague’in 21. haftasında oynanan müsabakaların toplu sonuçları şöyle:

Zenit Saint Petersburg: 91 – Olympiakos: 87

CSKA Moskova: 81 – Valencia Basket: 70

Bayern Münih: 80 – Maccabi FOX Tel Aviv: 68

Saski Baskonia SAD: 83 – Khimki Moskova: 79

FC Barcelona: 86 – Kızılyıldız: 82

Fenerbahçe Beko: 73 – AX Armani Exchange Milano: 64

Zalgiris Kaunas: 104 – ALBA Berlin: 80

Panathinaikos: 100 – Asvel Lyon-Villeurbanne: 88

Real Madrid: 75 – Anadolu Efes: 80

Son güncelleme 12:44 | 25 Ocak 2020
anadolu efes euroleague Fenerbahçe Beko
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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