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Ersun Yanal’dan Elazığ için çağrı: ‘Destek için hazırlık maçı yapabiliriz’
Süper Lig

Ersun Yanal’dan Elazığ için çağrı: ‘Destek için hazırlık maçı yapabiliriz’

Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçı sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, "Fenerbahçe, her konuda duyarlılığını gösteren sivil toplum örgütüdür. Elazığ'daki vatandaşlarımıza destek amaçlı hazırlık maçı da yapabiliriz" dedi.

25 Ocak 2020 22:48

Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe konuğu Medipol Başakşehir’i 2-0’lık skorla ve üstün bir oyunla mağlup ederken karşılaşmanın ardından Ersun Yanal yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Yanal, “Fenerbahçe, şampiyonluğa taşıyacağı bu oyunu devam ettirecektir. Hangi rakip olursa olsun bunu yapmalıyız. Kadıköy’de bunu çok fazla yapabiliyoruz. Bunu farklı maçlara da taşımak lazım” dedi.

‘Elazığ’a destek amaçlı hazırlık maçı yapabiliriz’

Yanal, “3 Temmuz’dan bu yana taraftarlarımız ve Fenerbahçe’nin mensupları her anlamda duyarlılıklarını göstermiştir. Fenerbahçe, her konuda duyarlılığını gösteren sivil toplum örgütüdür. Elazığ’daki vatandaşlarımıza destek amaçlı hazırlık maçı da yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

Depremle ilgili açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, “Maçı konuşuyoruz ama doğal afet yaşadık. Can kaybettik. Acı bir gün yaşadık. Belki daha sonra da oynayabilirdik. Hepimiz çok üzüntülüyüz. İşimizi yapıyoruz, gülüyoruz ama bir yandan içimiz kan ağlıyor. Bunun için Fenerbahçe elinden geleni yapacaktır” diye konuştu.

Son güncelleme 22:49 | 25 Ocak 2020
ersun yanal Fenerbahçe süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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