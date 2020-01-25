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Ersun Yanal, Başakşehir taktiğini belirledi! Emre ve 20 dakika…
Süper Lig

Ersun Yanal, Başakşehir taktiğini belirledi! Emre ve 20 dakika…

Oyun planını hücum pres üzerine kuran Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir maçında ilk 20 dakikadaki büyük baskıyla gol bulup skor avantajını elde etmeyi amaçlıyor. Yanal ayrıca Emre Belözoğlu'nu da maça yedeklerde başlatacak.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 25 Ocak 2020 09:46

Zirve yolunda bugün Başakşehir ile çok önemli bir maça çıkacak olan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, galibiyet taktiğini belirledi. Sezonun ilk maçında olduğu gibi rakibini devirmek isteyen Yanal, oyun planını hücum pres üzerine kurdu. Tecrübeli hoca, ilk 20 dakikada yapılacak şok hücum presiyle gol bulup skor üstünlüğünü ele geçirmeyi hedefliyor. Yanal'ın ikinci hedefi Başakşehir savunmasıyla orta sahasının bağlantısını koparmak.

İRFAN CAN’A RAHAT YOK

Rakibinin oyun felsefesini pres taktiğiyle bozmak isteyen Fenerbahçe'nin hocası, bu taktikte en büyük görevi Tolga, Ozan, Gustavo ve Kruse'ye verecek. Teknik heyetin üçüncü planı Başakşehir'in kanatlarını durdurmak. Ersun Yanal, özellikle soldan Clichy'nin bindirmelerine karşı önlem alacak. 3 puandan başka bir şey düşünmeyen kurt hoca, İrfan Can'ın rahat oyun kurmasına izin vermeyecek.

EMRE BELÖZOĞLU KULÜBEYE

Ersun Yanal, Başakşehir maçı öncesi ilk 11'de önemli bir değişikliğe gidecek. Yanal'ın rakibin oyun sistemi nedeniyle Emre Belözoğlu'na ilk 11'de şans vermeyeceği öğrenildi. Maça yedek başlayacak olan tecrübeli futbolcunun ikinci devrede şans bulması bekleniyor.

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Son güncelleme 09:46 | 25 Ocak 2020
emre belözoğlu ersun yanal Fenerbahçe Sercan Hamzaoğlu süper lig
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18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
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4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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