Cedi Osman’dan her üçlük için Elazığ’a 100 Dolar yardım!

İsmail AKDUMAN/ Sözcü Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında yurdun her yerinden yardımlar bölgeye yağarken, NBA'deki temsilcimiz Cedi Osman'da destek verdi. Cesi Osman sosyal medya hesabından İngilizce be Türkçe olarak, “Bu akşam oynanacağımız Cleveland Cavaliers – Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 Amerikan doları bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz! “ diye yazdı.

IŞIL, NURİ VE ARDA'DAN DESTEK

Cedi Osman'ın paylaşımından koşa süre sonra Galatasaraylı basketbolcu Işıl Alben, “Cedi asisti yaptı, şimdi hep beraber daha çok sayı atalım. Her 3 sayılık basket için aynı miktarda ben de varım. Güzel bir farkındalık oldu, yüreğine sağlık “ diyerek destek verdi. Ardından Werder Bremen'de futbol hayatını sürdüren Nuri Şahin ile Başakşehirli futbolcu Arda Turan, “ Her 3 sayı için beni de yaz kardeşim” diye yazarak kampanyaya destek verdi. Kampanya vatandaşların büyük taktirini kazanırken bazı kişilerde kendi imkanları ölçüsünde katılacaklarını dile getirdi.