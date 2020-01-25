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Süper Lig

Beşiktaş’ın İzmir’e gelişinde Karius’a tepki

Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, İzmir'e geldi. Siyah beyazlı taraftarlar havalimanında kaleci Karius'a tepki gösterdi.

25 Ocak 2020 17:13

Adnan Menderes Havalimanı’na saat 16.00’da gelen kafileyi az sayıda taraftar karşıladı. Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda havalimanına gelen futbolseverler kaleci Karius´u protesto etti. Tecrübeli kaleci VIP kapısında çıkar çıkmaz tepki gördü. Bir grup Beşiktaşlı Karius´u yuhalayarak, “Go home Karius” tezahüratları yaptı. Alman kaleci ise kendisini protesto edenlere el salladı. Taraftarlar Burak ve Boyd ile ise fotoğraf çekildi. Beşiktaş´ta takımı sahaya Yardımcı Antrenör Şenol Fidan’ın çıkaracağı açıklandı.

Beşiktaş’ın 20 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:

“Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Douglas, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz, N’Koudou, Necip Uysal, Domogoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.”

Son güncelleme 17:46 | 25 Ocak 2020
beşiktaş göztepe havalimanı izmir karius tepki
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