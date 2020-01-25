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Bandırmaspor’un tribün geliri deprem bölgesine gidecek
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Bandırmaspor’un tribün geliri deprem bölgesine gidecek

Bandırmaspor, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlattığı kampanya kapsamında yarın sahasında oynayacağı Kastamonuspor maçının tribün gelirini deprem mağdurlarına gönderecek.

25 Ocak 2020 11:33

TFF 2. Lig Kırmızı grup ekiplerinden Bandırmaspor, Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için kampanya başlattı. Bordo-beyazlı kulüp, yarın sahasında oynayacağı Kastamonuspor maçının tribün gelirini deprem mağdurlarına bağışlayacak.

Bandırmaspor Kulübünden yapılan açıklamada, “Pazar günü oynayacağımız Kastamonuspor karşılaşmasının bilet gelirlerinin tamamı Elazığ’daki deprem sebebi ile yardım amaçlı kullanılacaktır. Ayrıca maç öncesinde Bandırmaspor ve Bandırma taraftarlar derneği ile birlikte organize şekilde taraftardan toplanacak, atkı, bere ve her türlü kış giysileri kargo yoluyla Elazığ’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır” denildi.

Bandırmaspor yönetimi depremzedeler için fazla gelir elde edilmesi amacıyla tüm futbolseverleri Kastamonuspor maçına davet etti.

25 Ocak 2020 Adana Demirspor hasılatı deprem bölgesine gönderecek TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Boluspor maçından elde edilecek tribün gelirini deprem bölgesine göndereceğini açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:33 | 25 Ocak 2020
bandırmaspor elazığ TFF 2. Lig Kırmızı Grup
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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