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Avustralya Açık’ta Nick Kyrgios, Rafael Nadal’ın rakibi oldu
Tenis

Avustralya Açık’ta Nick Kyrgios, Rafael Nadal’ın rakibi oldu

Avustralya Açık'ta 6. gün maçları tamamlandı. Nick Kyrgios kariyerinde oynadığı en uzun maçı 5 sette kazanarak 4. turda Rafael Nadal'ın rakibi oldu.

SKOR DIŞ HABER 25 Ocak 2020 16:38

Avustralya Açık’ta 6. gün maçları tamamlandı. Tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, vatandaşı Pablo Carreno Busta’yı 6-1, 6-2 ve 6-4’le rahat geçti ve 4. tura yükseldi.

Günün maçı Rus Karen Khachanov ile Nick Kyrgios arasında oynandı. Ev sahibi Kyrgios, 2-0 öne geçerek başladığı 4 saat 26 dakikalık dev maçı 6-2, 7-6, 6-7, 6-7 ve 7-6’yla kazanarak 4. turda klasman lideri Rafael Nadal’ın rakibi oldu. Kariyerindeki en uzun maçı oynayan Kyrgios, müsabaka sırasında hakemle didişmeyi de ihmal etmedi.

Maça dair güzel ayrıntılardan biri, iki oyuncunun locasında karşılıklı olarak Lleyton Hewitt (Kyrgios tarafında) ve Marat Safin’in (Khachanov tarafında) bulunmasıydı. Vatandaşları Khachanov ile Kyrgios’un koçluklarını yapan Hewitt ve Safin; 2005’teki Avustralya Açık finalinde karşı karşıya gelmiş, müsabakayı 1-6, 6-3, 6-4 ve 6-4’le Safin kazanarak kariyerindeki tek Grand Slam şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Tek kadınlarda favoriler bugün de elenmeye devam etti. 2 numaralı seri başı Rus Karolina Pliskova, Çek Anastasia Pavlyuchenkova’ya 7-6’lık iki setle mağlup oldu ve turnuvaya erken veda etti. 5 numaralı seri başı Ukraynalı Elina Svetolina, Garbine Muguruza’ya 6-1 ve 6-2’yle yenildi. Turnuvanın 6 numaralı seri başı İsviçreli Belinda Bencic, Anett Kontaveit’e 6-0 ve 6-1’le mağlup olarak elendi.

Turnuvanın 7. gününde 3. tur maçları oynanamaya devam edecek. 4. tur maçları Pazartesi günü başlayacak.

22 Ocak 2020 Amanda Anisimova`yı gözyaşlarına boğan soruya Nick Kyrgios`tan sert tepki! Geçtiğimiz yaz babasını kaybeden Amanda Anisimova`nın Avustralya Açık`ın ilk turunda elenmesinin ardından yapılan basın toplantısında sorulan bir soru, genç sporcuyu gözyaşları içinde bıraktı. Anisimova`nın çiftlerde partneri olan Nick Kyrgios, gazetecileri sert bir dille eleştirdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:41 | 25 Ocak 2020
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