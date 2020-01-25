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Adana Demirspor hasılatı deprem bölgesine gönderecek
TFF 1.Lig

Adana Demirspor hasılatı deprem bölgesine gönderecek

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Boluspor maçından elde edilecek tribün gelirini deprem bölgesine göndereceğini açıkladı.

25 Ocak 2020 11:29

TFF 1. Lig’de yarın saat 19.00’da 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda Boluspor ile karşılaşacak Adana Demirspor, maçın tribün gelirini, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara göndereceğini açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilerek, “Çok değerli Adana Demirspor taraftarları; Boluspor ile yapılacak müsabakanın gelirleri Elazığ’da yaşanan depremde zarar gören vatandaşlarımıza yardım amaçlı olarak kullanılacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz” denildi.

25 Ocak 2020 Yüreğimiz yandı! Geçmiş olsun Elazığ... Elazığ`ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve çevre illerde de deprem şiddetli bir şekilde hissedildi. Spor dünyasında da depremin ardından birçok mesaj paylaşıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:29 | 25 Ocak 2020
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