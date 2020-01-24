Ümraniye’de kritik zirve! Ahmet Nur Çebi ve Abdullah Avcı…

Süper Lig’in ikinci yarısına üst üste Sivasspor ve Erzurumspor mağlubiyetleriyle başlayan Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı ve başkan Ahmet Nur Çebi bir araya geliyor. Avcı ve Çebi bugün saat 14:00’te Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde bir toplantı yaparak gidişatı değerlendirecek.

Toplantının sonucuna göre Abdullah Avcı’nın geleceği netleşecek. Futboldan sorumlu yönetici Emre Kocadağ ile Abdullah Avcı’nın dün gece görüştüğü ve bugünkü toplantının ardından tamam ya da devam kararı çıkacağı aktarıldı.

Son 7 maçta 6 mağlubiyet yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar Vodafone Park’ta BB Erzurumspor yenilgisinin ardından Abdullah Avcı’yı istifaya çağırmıştı. Beşiktaş taraftarları Sivasspor maçında ise Sergen Yalçın lehine çağrıda bulunmuştu.

“GENEL BİR DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ”

Erzurumspor maçının ardaından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, Beşiktaş taraftarlarının istifa tezahüratları hakkında, “Taraftar oyun, skor, aksiyon, başarı bekler. Taraftarın bu tepkiyi göstermesi gayet normal. Bu sezon hem olumlu, hem de olumsuzunu yaşamış bir teknik adamım. Aklı selim bir insanız. Genel bir değerlendirme yapacağız. Onun üzerinden konuşuruz” diye konuştu.