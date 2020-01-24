Son dakika Mustafa Cengiz’in sözlerine Fatih Terim Twitter’dan cevap verdi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz’in sözleri üzerine Twitter’dan bir paylaşımda bulundu. Terim, Cengiz’in Arda Turan konusundaki net ifadeleri ve ikili arasında basın önünde de yaşanan gerginlik başka bir boyut kazandı. Fatih Terim saat 19.05’te tweet atarak, “Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. Sadece Galatasaray” ifadelerini kullandı.
Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray
— Fatih Terim (@fatihterim) January 24, 2020