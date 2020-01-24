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Son dakika Mustafa Cengiz’in sözlerine Fatih Terim Twitter’dan cevap verdi!
Süper Lig

Son dakika Mustafa Cengiz’in sözlerine Fatih Terim Twitter’dan cevap verdi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in sözlerinin ardından 19:05'te tweet attı

24 Ocak 2020 19:12

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz’in sözleri üzerine Twitter’dan bir paylaşımda bulundu. Terim, Cengiz’in Arda Turan konusundaki net ifadeleri ve ikili arasında basın önünde de yaşanan gerginlik başka bir boyut kazandı. Fatih Terim saat 19.05’te tweet atarak, “Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. Sadece Galatasaray” ifadelerini kullandı.

 

24 Ocak 2020 Mustafa Cengiz, Fatih Terim`in Arda Turan açıklamaları üzerine cevap verdi! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan transferi ile ilgili olarak Fatih Terim`in kullandığı Yönetimle fikir ayrılıkları yaşıyoruz ifadelerine yanıt verdi. Cengiz fikir ayrılığı yaşamadıklarını Biz yönetim kurulu olarak bu arkadaşın (Arda Turan) Galatasaray`a faydalı olacağını düşünmüyoruz. Fikir ayrılığındaysak ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir! sözleriyle aktardı ve Terim`le fikir ayrılığımız yok dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:12 | 24 Ocak 2020
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