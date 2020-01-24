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Mustafa Cengiz’den flaş karar! Fatih Terim’in açıklamalarının ardından…
Süper Lig

Mustafa Cengiz’den flaş karar! Fatih Terim’in açıklamalarının ardından…

Galatasaray'da yönetim ve teknik direktör Fatih Terim arasında yapılan Arda Turan zirvesinin yankıları devam ediyor. Rize maçının ardından yönetimi hedef alarak 'Galatasaray'a yakışan bir durum değil' açıklaması yapan Fatih Terim'in ardından Başkan Mustafa Cengiz de basın karşısına çıkıyor.

24 Ocak 2020 11:36

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz gündem değerlendirmesi için basın toplantısı düzenleme kararı aldı…

Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre Cengiz bugün saat 17:00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantısı Odası’nda Fatih Terim zirvesi ile ilgili açıklamalarda bulunacak. Mustafa Cengiz’in Fatih Terim’e cevap vermesi bekleniyor.

Terim Türkiye Kupası’nda oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından Mustafa Cengiz ve iki yöneticiyle yaptığı toplantıdaki konuşmaların daha eve varmadan bir gazeteyciye verildiğini söylemiş, “Bu, Galatasaray’a yakışan bir durum değil. Hayal kırıklığı yaşadım” ifadesini kullanmıştı.

Terim’in bu açıklamalarından sonra cevap hakkını kullanmak isteyen Mustafa Cengiz’in, Arda Turan ve Fatih Terim konusunda taraftarların merak ettiği sorulara yanıt vermesi bekleniyor.

Son güncelleme 11:36 | 24 Ocak 2020
basın toplantısı fatih terim galatasaray Mustafa Cengiz
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