Mustafa Cengiz, Fatih Terim’in Arda Turan açıklamaları üzerine cevap verdi!

Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz, kurmayları Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile gündeme dair bir basın toplantısı düzenledi. Cengiz, Fatih Terim’in Arda Turan konusunda “Fikir ayrılıkları yaşıyoruz” sözleri üzerine yorumlarda bulundu ve “Fatih Terim’in söyleminden bu yana benim sadece Divan’da söylediğim tek cümle var: Bizim gündemimizde yok, bize gelen resmi bir şey yok! Sevgili camiamıza açıkça ifade ediyorum ki, bu sevgili kardeşimiz transfer gündemimizde yok! Ben aynı şeyleri söylemekten bıktım” dedi.

Mustafa Cengiz: ‘Düşünce kulübü değiliz!’

Toplantıya damga vuran cümle ise “Biz yönetim kurulu olarak bu arkadaşın (Arda Turan) Galatasaray’a faydalı olacağını düşünmüyoruz. Fikir ayrılığındaysak ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir!” ifadesi oldu. “Fikir ayrılığındaysak ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir!” ifadesi Cengiz’e sorulunca Başkan şu cevabı verdi: “Ben böyle bir şey demedim! Aramızda fikir ayrılığı yok dedim. Biz düşünce kulübü değiliz. Fatih Terim ile gerektiğine toplantı yaparız. Biz bu zamana kadar hocamızın istediği 30’a kadar oyuncular için 70 milyon Euro’ya yakın harcama yaptık.”

Mustafa Cengiz toplantıyı dikkat çekici şu sözlerle noktaladı: “Bizim her Ocak ayımız yaz! Biz o kadar uğraşıyoruz ki yazımızı kışa çeviriyor. Evet, stoper çalışmalarımız var. Bizim ana hedefimiz, teknik ekibin istediği kadroyu oluşturmak. Ligin lideri olan ve 10 puan gerisinde olduğumuz fiyat farkı 6-7 kat! İnşallah biz bu kadro kalitemizi de sahaya yansıtıp, aradaki puan farkını kapatıp şampiyonluğa yürüyeceğiz.”

Mustafa Cengiz’in basın toplantısından satır başları şu şekilde:

Cengiz, basın toplantısı düzenleme nedenini, “Bu basın açıklamasını yapmamızın tek açıklaması var. 28 Aralık’taki Antalyaspor maçından bu yana en az her maç sonrası, antrenman konuşması dahil bize eski bir kardeşimiz hakkında oluşan polemikler üzerine camiamızı ayrıştırma olgusunu gördüğümüz için yaptık. Tek nedeni bu… Camiamızın kenetlenmesi, birlik olması… Fatih Terim’in söyleminden bu yana benim sadece Divan’da söylediğim tek cümle var: Bizim gündemimizde yok, bize gelen resmi bir şey yok!” sözleriyle aktardı.

‘Arda Turan’a kadar hiçbir şeye ‘Hayır’ demedik’

Bu zamana kadar Terim ve ekibinin transfer isteklerini her zaman karşıladıklarını söyleyen Cengiz, “Bizde transfer şöyle yapılır; tanınan bir isimse sportif direktöre gelir, sonra teknik heyete gelir onlar da inceler ve ardından onların üstündeki Abdurrahim Albayrak’a gelir. Sonra biz de finansal detaylarını görüşür. FFP sınırları içinde uygunsa onaylarız. En sonunda transfer bana getirilir. Transfer bizde böyle yapılır. Kiralıklar dahil 30’a yakın transfer yaptık. FFP’yi de aşmadık şükür… Biz teknik kadronun bizden istediği hiçbir şeye ‘Hayır’ demedik! Arda kardeşimizin konusuna gelene kadar…” diye konuştu.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Arda Turan için yönetimle fikir ayrılığı olduğunu açıkladı! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası`nda oynanan Çaykur Rizespor maçı sonrasında açıklamalarda bulunarak Arda Turan konusu ve Nagatomo`nun ayrılığı için net ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku

‘Gündemimizde yok! Söylemekten bıktım’

Cengiz, Arda Turan’ın transfer gündeminin başından beri gündemlerinde olmadığının altını çizerken “Biz camia ve taraftar ne diyor, ilk önce buna bakarız. Bu kardeşimizle ilgili bu süreç içerisinde bize gelmiş bir şey yok! Sayın teknik direktörümüze hem telefonla hem sözlü olarak açıkça ifade ettik ki Arda Turan gündemimizde yok! Sevgili camiamıza açıkça ifade ediyorum ki, bu sevgili kardeşimiz transfer gündememizde yok! Ben aynı şeyleri söylemekten bıktım! Her hafta aynı konunun gündeme gelmesinden dolayı hem camia hem de yönetim olarak rahatsızız. Bu konun kapanmasını istiyoruz” dedi.