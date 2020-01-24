Kırklareli Fenerbahçe kupa maçı ne zaman?

Kırklarelispor Fenerbahçe eşleşmesinin ardından futbolseverler maçın ne zaman oynanacağını merak etmeye başladı. Çeyrek final ve yarı final eşleşmelerini sayfamızdan görebilir maçların ne zaman oynanacağı hakkındaki açıklamaları inceleyebilirsiniz. İşte Kırklarelispor Fenerbahçe çeyrek final maçından bilgiler.

KUPA’DA EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura çekimi, bugün saat 15:00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor'un seribaşı olduğu kura çekiminde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Son 16 Turu'ndan sonra çeyrek ve yarı final karşılaşmalarıyla devam edecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final 21 Mayıs 2020'de oynanacak. Kupada çeyrek final maçları 4-5-6 Şubat, rövanşlar ise 11-12-13 Şubat'ta oynanacak. Yarı finalde ilk maçlar 3-4-5 Mart, rövanşlar 21-22-23 Nisan'da oynanacak.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:

1.EŞLEŞME: TRABZONSPOR-BB ERZURUMSPOR

2.EŞLEŞME: GMG KIRKLARELİSPOR-FENERBAHÇE

3. EŞLEŞME: ANTALYASPOR-SİVASSPOR

4.EŞLEŞME: AYTEMİZ ALANYASPOR- GALATASARAY

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:

Trabzonspor-Erzurumspor / Kırklarelispor-Fenerbahçe

Antalyaspor-Sivasspor / Alanyaspor-Galatasaray

FENERBAHÇE İDARİ MENAJERİ VOLKAN BALLI: ”KIRKLARELİSPOR ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI”

Fenerbahçe İdari Menajer Volkan Ballı ise büyük takımlardan birinin Kırklareli’ye gitmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek, ”Özellikle de Fenerbahçe’nin gitmesi; Trakya’da çok sayıda taraftarımız var. Onlarla da kucaklaşacağız. Bizim için bu çok önemli. Ayrıca ben Kırklarelispor’u tebrik ediyorum. Çok önemli bir başarıya imza attılar, çeyrek finale çıktılar. Bu çok fazla rastlanan bir şey değil açıkçası. Kupanın güzelliği burada zaten. Ben her iki takıma başarılar diliyorum. Dediğim gibi bütün Trakya’daki taraftarımızı oradaki maça bekliyoruz. İlk maçın da orada olması şöyle bir avantaj, çok fazla seyahat etmeyeceğiz kış şartlarında. Bütün takımlar önemli tabii ki bu seviyeye gelmiş takımlar ama aynı zamanda seyahatler de aynı zamanda etkiliyor. Bu anlamda bir avantaj olarak görüyorum. Kendilerine başarılar diliyorum” diye konuştu.

DHA