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Kasımpaşa, Altınordu’dan Anıl Koç’u transfer etti
Süper Lig

Kasımpaşa, Altınordu’dan Anıl Koç’u transfer etti

Kasımpaşa, TFF 1. Lig takımlarından Altınordu FK'nın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Anıl Koç ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

24 Ocak 2020 12:38

Kasımpaşa, Altınordu’da 24 yaşındaki kanat oyuncusu Anıl Koç’u transfer etti ve 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa’nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sponsorumuz Medical Park Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçen Altınordu FK’nın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Anıl Koç, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı” ifadeleri kullanıldı.

Son güncelleme 12:38 | 24 Ocak 2020
Anıl Koç Kasımpaşa süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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