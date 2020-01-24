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Juventus Dortmund’un Emre Can teklifini beğenmedi!
İtalya Serie A

Juventus Dortmund’un Emre Can teklifini beğenmedi!

İtalyan devi Juventus'tan devre arasında aytılması gündemde olan Emre Can için Dortmund'un 18 öilyon euroluk teklif yaptığı ancak Juventus'un bu teklifi az bulduğu iddia edildi.

24 Ocak 2020 07:36

Juventus’ta bu sezon fazla forma şansı bulamaması sebebiyle ayrılmayı düşünen isimlerden Emre Can için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Alman basını, orta sahasını güçlendirmek isteyen Dortmund’un Emre Can için Juventus’a 18 milyon euroluk teklif yaptığını yazdı. Bundesliga’da daha önce Bayern Münih ve Leverkusen formaları giyen Emre Can’ın Dortmund’dan gelen teklifi prensipte kabul ettiği ancak Juventus’un miktarı az bulduğu kaydedildi. Bu gelişmelere rağmen iki kulübün görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi.

İddialara göre Juventus’un kafasındaki rakam olan 25 milyon euro’yu bulan bir teklif gelmediği takdirde Emre’nin ayrılığına izin verilmeyecek.

Serie A’da bu sezon 8 maça çıkan Emre Can, 279 dakika süre alabildi. Emre’nin taliplileri arasında Manchester United, PSG, Everton ve Milan’ın olduğu konuşuluyor.

Son güncelleme 07:36 | 24 Ocak 2020
Borussia Dortmund emre can juventus transfer
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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