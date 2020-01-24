Juventus Dortmund’un Emre Can teklifini beğenmedi!

Juventus’ta bu sezon fazla forma şansı bulamaması sebebiyle ayrılmayı düşünen isimlerden Emre Can için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Alman basını, orta sahasını güçlendirmek isteyen Dortmund’un Emre Can için Juventus’a 18 milyon euroluk teklif yaptığını yazdı. Bundesliga’da daha önce Bayern Münih ve Leverkusen formaları giyen Emre Can’ın Dortmund’dan gelen teklifi prensipte kabul ettiği ancak Juventus’un miktarı az bulduğu kaydedildi. Bu gelişmelere rağmen iki kulübün görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi.

İddialara göre Juventus’un kafasındaki rakam olan 25 milyon euro’yu bulan bir teklif gelmediği takdirde Emre’nin ayrılığına izin verilmeyecek.

Serie A’da bu sezon 8 maça çıkan Emre Can, 279 dakika süre alabildi. Emre’nin taliplileri arasında Manchester United, PSG, Everton ve Milan’ın olduğu konuşuluyor.