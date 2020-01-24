SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Başsavcılık açıkladı! 'İğne kör etti' iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı
Ziraat Türkiye Kupası

İsmail Kartal: Maç çok konuşulur! Hakem söyledi…

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray'a elendikleri için üzgün olduklarını söyledi. Kartal, maçın son dakikasında yaşanan ve gollerinin geçersiz sayıldığı pozisyonla ilgili hakemin kendisine söylediği sözleri açıkladı.

24 Ocak 2020 00:01

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak elendi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, “İlk devre kendi adımıza bir vasat oyun vardı. Galatasaray'ın 1-2 pozisyonu vardı. İkinci yarı dengeye getirdik. Samudio ile en net pozisyonu bulduk. O golü bulabilsek farklı bir sonuçla buradan ayrılabilirdik. Bir penaltı tartışmaya açık pozisyon. 1-1 arkasından yediğimiz bir gol. Bu maç bence çok konuşulur. Hakem alelacele bir düdük çaldı, devam etse sonradan VAR’a gidebilirdi. Hakemin yanına gittik. Bize göre faul yok dedik. Kaleciye faul olduğu için iptal ettiğini söyledi. Eleriz, eleniriz ama bu şekilde elenmek bizi üzdü. Oyuncularımız da üzgün. Eşit şekilde uygulanması lazım. VAR'a erken düdük çaldığı için gidemedi. İkinci yarı denk oyun vardı. Bu şekilde elenmek bizi üzdü” diye konuştu.

Ligde bu hafta oynayacakları Sivasspor maçını da değerlendiren Kartal, “Sivasspor istikrarlı bir grafik çiziyor. Bu bütçe ile ortaya koydukları mücadele için, Türk futboluna renk getirdikleri için, başkanı, yönetimi, futbolcusunu, teknik heyetini tebrik ederim. Biz de kendi adıma geçen hafta güzel galibiyet aldık. Oradan da puan ya da puanlar almamız lazım. Aşağıdan yukarıya çıkmak için puanlara ihtiyacımız var. Kar yağıyormuş. Zor koşullar altında maç oynanacak. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, Rize'ye dönmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetti (Fotoğraf: Fatih Erdoğdu-SÖZCÜ)

Son güncelleme 00:01 | 24 Ocak 2020
Atilla Karaoğlan Çaykur Rizespor ismail kartal Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gençlerbirligi
Yarın - 20:00
-
Gaziantep
Kayserispor
Yarın - 14:00
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR