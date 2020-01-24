Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: ‘Zor da olsa bir gol bulduk ve kazandık…’

Gençlerbirliği, konuğu Gaziantep’i 1-0’la geçip kritik bir galibiyet alırken maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Öncelikle haberi şimdi aldım Elazığ'da yaşanan 6.8'lik deprem bayağı şiddetli olmuş. İnşallah can kaybı olmadan depremi atlatırız. İlhan başkanımızın 3'üncü yılında ona böyle zor bir maçta galibiyet hediye etmek her şeyden önce bizleri mutlu etti. İnşallah o da orada biraz olsun mutlu olmuştur. Çünkü büyük emekler sonucunda ortaya çıkardığı bu kulübün yaşaması, Türkiye örnek olacak şekilde yönetilmesi ve gelecek yıllara taşınması önemli bir durum. Bu değerli kulübü de o günlere biz ve bizden sonra gelecek olanlar hem yönetimler hem antrenörler hem oyuncular inşallah layıkıyla taşırız” ifadelerini kullandı.

MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 1-0 Gaziantep FK Gençlerbirliği Gaziantep maçı ile Süper Lig`de 19. hafta heyecanı başladı. Ev sahibi Alkaralar, sahadan 1-0`lık galibiyetle ayrıldı ve kritik üç puanın sahibi oldu. VAR`ın damga vurduğu maçta Gençlerbirliği, VAR ile bir penaltı kazandı, Gaziantep`in ise iki golü VAR ile geçersiz sayıldı. İlgili Haberi Oku

‘Lige döndüğümüzü bugün gördük’

Gaziantep FK karşısında zor bir maç oynayacaklarını bildiklerini söyleyen Hamzaoğlu, “Gaziantep takımı maçtan önce de söylemiştim. Tam deplasman, kontra atak takımı ve çok tehlikeli oyunculara sahip. Geride sağlam, kalabalık savunma yapıp hızlı oyuncularla gole gitmeyi planlayan bir takım. Maçtan önce bugün bizim için çok da kolay maç anlamına gelmiyordu. Biz bu geride kalabalık savunmayı aşmak için hafta içinde hem kanatlardan, hem şutlar hem ara pasları deneyelim diye konuştuk ve çalıştık. Zor da olsa penaltıdan da olsa 1 gol bulduk ve maçı kazandık” dedi.

Geçen haftaki mağlubiyet sonrası alınan Gaziantep FK galibiyetinin çok önemli olduğunu dile getiren Hamzaoğlu, “Geçen haftaki mağlubiyetten sonra bu maç çok daha önem kazanmıştı. Bu galibiyet çok daha anlam kazandı. Şimdi buradan 3 puan alıp önümüzde Başakşehir ve Trabzonspor maçları var. Onlar çok daha zor geçecek, onlara daha güvenli hazırlanmamıza sebep olacak. Lige döndüğümüzü bugün gördük. İnşallah önümüzdeki haftalarda iyi mücadele eden bir Gençlerbirliği ortaya koyarız” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.