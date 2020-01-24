MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 1-0 Gaziantep FK

Süper Lig’de 19. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, Gaziantep’i konuk etti. Nefes kesen bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada gülen taraf, 1-0’lık skorla ev sahibi Gençlerbirliği oldu.

VAR kararıyla Gaziantep’in iki golünün iptal edildiği ve yine VAR ile Gençlerbirliği lehine bir penaltı kararının çıktığı ilginç müsabakada Alkaralar’a galibiyeti 65’te Stephane Sessegnon’nun penaltıdan kaydettiği gol getirdi.

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

VAR damga vurdu!

Gaziantep’te 58’de ve 87’de Muhammet Demir topu ağlara göndermeyi başardı ancak goller VAR incelemesiyle iptal edildi. 58’de Kayode, penaltıda Gençlerbirliği’nin yeni kalecisi Nordfeldt’e takıldı, seken topu Muhammet tamamladı ancak ağlara giden top VAR incelemesiyle tespit edilen ihlalle gol değeri kazanmadı. 87’de ise Muhammet Demir bu kez ofsayt gerekçesiyle gol sevinci yaşayamadı. Gençlerbirliği böylece puanını 21’e yükseltti. Gaziantep ise 24 puanda kaldı. Alkaralar maça 22 Ocak 2017’de hayatını kaybeden İlhan Cavcav’ın resmi olan formalarla çıktı.