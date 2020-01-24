Fikret Orman’dan Ahmet Nur Çebi’ye sert tepki! ‘Güçlü başkansa parayı koyacak’

Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman, TRT Spor’daki Stadyum programına katıldı ve kendisine yapılan eleştiriler ile birlikte takımın mevcut durumu ve yaptıkları transferler için konuştu. İşte Orman’ın açıklamalarından satır başları…

”BABASI DA AİLESİ DE GÜÇLÜDÜR”

Güçlü başkan diye geldiniz. Güçlü başkansa gelecek parayı koyacak. Güç ne demek? Evet Ahmet Bey parasal olarak güçlüdür. Babası da ailesi de varlıklıdır, parasal olarak güçlüdür. Bu olayları bilerek geldiler. Davullara vurarak geliyoruz diye ben demedim. Biz bulduysak yeni yönetim de bulacak parayı. F.Bahçe başkanının Aziz Yıldırım hakkında laf ettiğini duydunuz mu?

“AVCI TARTIŞILACAK BİR İSİM DEĞİL”

Abdullah Avcı tartışılacak bir isim değildir. Milli takım hocalığı yapmış, Başakşehir’de önemli işler yapmış. Dün sabah başlamış bir kariyer değil. Futbolda hep güneşli günler yoktur, arada yağmurlar gelir, karlar yağar. Sizin o sırada tedbirlerinizi almanız lazım, sonra güneş yine gelir.

“ŞENOL HOCAYA SAHİP ÇIKTIM”

Şenol hocanın her döneminde yanındaydım, hep ona sahip çıktım. Tribün tepkisi olduğunda da sahip çıktım. Yönetimin işi de odur, koruma durumundadır. Başkanlık, yöneticilik, sadece parayı verdim ile olmaz. O zaman bir tane kağıt alır 11’i yazarsınız ama öyle olmuyor. Kamuoyunun önünde hoca ve oyuncuların tartışılmasını gazeteciler yapar ama yönetimin arkasında durması lazım.

Ben hoca değiştirilmesi taraftarı değilim, Beşiktaş’ın 15 şampiyonluğu var, 117 senelik bir camia. Her sene biz şampiyon olmamışız demek ki. İstikrar yakalanırsa, iyi olur. Benim yaşımda olan herkes bilir.

“KİMSE SİVAS’I TAHMİN ETMEZDİ”

Ligin lideri Sivasspor. Sivas’ın buraya gelmesini sene başında kimse tahmin etmezdi. Şu anda iyi bir kadro, kaliteli bir kadro. Neden? Lider oldukları için, oynadıkları oyun için.

“BUGÜNKÜ YÖNETİME BİÇMEK DOĞRU OLMAZ”

Beşiktaş Fenerbahçe ve Sivasspor maçını kazansaydı, takım çok iyi oyunculardan kurulu, çok iyi bir takım denecekti. Skorlar negatife dönünce, oyuncular ve hoca için tenkit gelir. Milli takım santrforu Beşiktaş’ın santrforu. Geri dörtlüdeki oyuncuların hepsi önemli. Gökhan, Caner, Vida, Victor Ruiz, onun yedeği Enzo Roco. Önünde Atiba ve Elneny, çok iyi iki ön libero. Ljajic çok iyi 10 numara. Oğuzhan, Oğuzhan gibi olsa, müthiş bir oyuncu. Geçen senenin en iyi oyuncularından Güven var. Takım ile alakalı bir şey var. Bunu bugünkü yönetime biçmek doğru olmaz. Sezon başından beri, benim ayrılma nedenlerimden biri de o, negatif ile başladık.

“İSTİKRARDAN YANA OLMAK LAZIM”

Beşiktaş bu sezon şampiyon olmayabilir ama bir güç birliği oluşturulabilirse, sonra iyi bir başlangıç yapılabilir. İstikrardan yana gitmek lazım. Yeni hoca, yeni transfer beklentileri, yeni umutlarla birlikte ihtiyaçlar ortaya koyacaktır. Sabırlı olmamız lazım, yönetim kurulunun da, dışarıda tartışan değil, onlara sahip çıkan bir görüntüde olması lazım.

“BEŞİKTAŞ KUPAYI ÖNEMSEMEZ”

Beşiktaş kupayı önemsemez. Ben de başkan olduğum dönemlerde önemsemezdim. UEFA’ya keşke devam edebilseydik ama Beşiktaş’ın esas hedefi şampiyonluktur. Havlu atacak durumda değiliz. Gökhan Gönül’ün bir açıklamasını gördüm. Hoşuma gitti, her şey çok çok çabuk değişir. Futbolda inişler çıkışlar olur. Mesele takım birliğine ulaşmak. Bunu da en başta da başkan ve yönetim kurulu yapar.

“BEN BEŞİKTAŞ’A ZARAR VERMEM”

Ben ve yönetimim devam etseydik Beşiktaş 6 maçlık galibiyet serisi yakalayamazdı. Benim üzerimde negatif bir hava oluşturulmuştu. Şikayetler artmaya başlamıştı. Ben Beşiktaş’a zarar verecek bir şeyler yapmam. Beşiktaş’ın kadrosu ve teknik direktörü iyi. Belki bu sene şampiyon olunamaz ama gelecek yıllar için iyi olabilir.

“GELENEKLERİMİZİ KAYBETTİK”

Beşiktaş geleneklerinde hesap sormak yoktur. Yıldırım Demirören, Genel Kurul’un seçtiği bir adam olarak geldi. Mevcut yönetim kurulunda çalışan arkadaşlar benimle birlikte çalışan kişilerdi ve hiçbiri istifa etmedi. Görev süreleri bittiği için gittiler. Bizde eski yönetici ve başkanlara hürmet vardır. Maalesef ki geleneklerimizi kaybettik.

“EN ÖNEMLİ TRANSFERLERİ YAPTIK”

Geldikleri günden beri hep bir açıklama yapıyorlar. ‘Benim haberim, bilgim yoktu’ gibi şeylerle karşı karşıya geldim. Bunlar doğru değil. Eğer siz o umudu taşımazsanız kimlere bilet satacaksınız? Oyuncuyu kötülerseniz kime satacaksınız? Beşiktaş tarihinin en önemli transferlerini yaptık. 100 milyona yakın gelir elde ettik. Beni hep topun içine çekmeye çalıştılar. Ben Ahmet Nur Çebi’ye mesaj gönderttim, ‘Beni bu topun içine çekmesinler’ ifadelerini kullandım.

“BIRAKMANIN SEBEBİ PARALAR NEREDE KONUSU”

Beşiktaş’ta başkan olduğum andan şimdiye kadar her şey temlik yoluyla yapıldı. Bırakmamın en büyük sebebi, ‘Paralar Nerede’ konusu. Biz Şampiyonlar Ligi’ne gidemeyince takımın maliyeti yükseldi. Fenerbahçe maçı vardı biliyorsunuz, biz o maça çıkmadık. ‘O maça çıkmayın, 10 sene şampiyon olmayın’ deniliyordu.

“YENİ KAYNAKLAR YARATTIK”

Benim son dönenim geldi. Seçimi kazandığımız gün artık seçimim bitmişti. Üç sene bırakın da bunu bütünlükle götürelim, demiştim. Sonra radikal kararlar aldık. BJK TV’yi kapattık. Amatör sporların bazılarından vazgeçtik. Ben 5 ay sonra bırakacağımı bilsem manyak mıyım bu kararları alayım. Biz ilk günden borçlu gelmiştik. 330 milyon dolar borç vardı. Yeni kaynaklar yarattık.

“BANA DÜŞMANCA BAKILIYORDU”

Beşiktaş camiasının artık benden bıktığını düşünmeye başladım. Stadyumda insanlar bana düşmanca bakıyordu. Eğer o stadyumda geziyorlarsa benim sayemde. Ekibimizle birlikte iyi işler yaptık. Biz Beşiktaş’a kötü bir şey yapmadık. İki sene üst üste şampiyon olduk. Şampiyonlar Ligi’nden namağlup çıktık. Tarihinden daha fazla sponsorluk anlaşması yaptık. Elimizden geldiğince Beşiktaş’a hizmet ettik.

“KÜÇÜLMEMİZ LAZIM DEDİM”

Biz iki sene üst üste şampiyon olduk. Üçüncü sene Avrupa’da iyi işler yaptık. Ligi dördüncü bitirdik. Yazı geçtik, orada başladık. Süreç orada başlıyor. Ne oldu da bu başladı. Sorunun özü bu. Ben Türkiye’nin en önemli başkanıyken ne ara ‘Paralar nerede başkan’ sorularına döndü. Oyuncu satmadan transfer yapamadık. Şampiyonlar Ligi geliri yokken küçülmemiz lazım dedim. Ahmet Bey diyor ki, ’10 milyon TL kar eden bir kulüp 307 milyon zarar yaşadı.’

“ÇEBİ YER ALMAK İSTEMEDİ”

2012’de Anonim Şirketi’nde Ahmet Nur Çebi yer almak istemedi. Vergi borçlarında şahsi sorumluluk isteniyor. Ben her 3 ayda lisans alırken, Vergi Dairesi’nden kefalet imzası attım. Atmasam imza alamaz. Toplantılara da Ahmet Nur Çebi gidiyordu. Beşiktaş Derneği’ni temsilen katılıyordu. Beşiktaş o dönemde de zarar açıklıyordu. O zaman da çıkıp, ‘Biz kulübe zarar ettiriyoruz, Beşiktaş’a zarar veriyoruz’ deseydi.

“MAHKEMEYE GİTSİNLER”

Evraklarda sorun görüyorlarsa mahkemeye gitsinler. 2012’den Şampiyonlar Ligi’ne gittiğimiz döneme kadar zarar açıklıyorduk ve o toplantılara da Ahmet Nur Çebi gidiyordu. Biz seçimle geldik, diyor. Beşiktaş’ı yönetenler doğru bildiklerini yapmaları için gelirler. Suistimal varsa mahkemeye gitsinler. O dönemde finansmanı yönetiyordu, şimdi hiçbir şeyi bilmediğini söylüyor.

“SÖZLEŞMEYİ BEN OKUMAM”

Bizde sözleşme yapılır, ben onu okumam. Futbol şubesi okur, hukukçular olur. Bakıyorum hukuk imzalamış, futbol şubesi okur, ben de imzalarım. Beşiktaş’ta bilgiden en az sahip olan kişi benimdir. Ben çünkü kimsenin işine karışmam. İcra kurulu özerktir, onların toplantılarına katılmam. Çok siyasi bir karar olur, ona dahil olurdum. Beşiktaş kendi içinde profesyonelce yönetilir, bir kişiyle değil.

“BEŞİKTAŞ 17 SENEDİR ZARAR EDİYOR”

Konuşulanların hepsi gerçek dışıdır, hiç şahidi yoktur. Şu anda Beşiktaş’ın gündemi de bu değil. Beşiktaş’ın gündeminde ne var? Transfer var. Takım nasıl olacak? Bunun içerisine ben neden çekiliyorum? Bunun manası ne? Benim derdim Ahmet Nur Çebi’ye vurmak değil, ben doğruları söylemek için buradayım. Beşiktaş son 17 senedir zarar ediyor. Yıldırım Demirören döneminde hep zarar edildi. Biz stadyumu açtık, kâra geçtik. Ondan sonra zarar ettik.

“TRANSFERLERİMİZİN %80’İ DOĞRUYDU”

Negredo iyi bir forvetti ama Beşiktaş’ın forveti değildi. O sene Burak’ı almalıydık ama hata ettik. Fenerbahçe maçına çıkmadıktan sonra ligi dördüncü bitirdik. Talisca bizim oyuncumuz değildi, kiralıktı. Sanırsın ki, Talisca’yı ve Aboubakar’ı başka biri aldı. Transferlerimizin %70-80’i doğru transferdi.

“BOYKO BAŞARISIZ BİR TRANSFERDİ”

Biz kaleci Boyko’yu aldık. Şenol hoca da çok istemişti. Ama olmadı, başarısız bir transferdi. Transfere kendi ekibimiz bakıyordu, ben arada bir izliyordum. Aras Özbiliz de Rusya’da müthişti. Biz 1.3 milyon Euro’ya almıştık ama Spartak Moskova onu 7 milyona almıştı.

“HASIC ÖNEMLİ BİR YETENEK”

Hasic çok önemli bir yetenek. Hasic scout ekibimizin verdiği bir isimdir. Hocayla konuşmadan da transfer yapılmaz. İçine sinmediği oyuncuları almadık. Mesela Diaby’yi çok istedi, onun için aldık ama kamuoyuna cevabı veren Beşiktaş’ta başkandır.

“KİMSEYE AYRILIN DEMEDİM”

Birçok hatam var. Bazı hak etmeyen insanları bir yerlere getirdik. Biz kötü niyetle hareket etmedik. Görevi bıraktıktan sonra hiç kimseye ayrılın talimatı vermedim. Profesyonel arkadaşlarımız, ‘Siz yoksanız biz de yokuz, gitmeden bu işi çözelim’ dedi. Bu arkadaşlarla birçok iş yaptık. 2 tane arkadaşımız ayrıldı. CEO’nun hiçbir talebi olmadı. Sekreterlerim vardı, onlar çalışmak istemediler. Onun haricinde mevcut yönetim birçok arkadaşla çalışmak istemedi.

”SEÇİME GELDİĞİNİZDE BÖYLE SÖYLEYECEKTİNİZ”

Evet. 2012’den bıraktığım döneme kadar benim mal varlığımdaki artışı bulsunlar bağışlayacağım. Biz Beşiktaş’a geldiğimiz ilk günden itibaren her gün para aradık ve bulduk. Biz nasıl bulduysak şimdiki yönetim de bulacak. Beşiktaş’ın malları satılacakmış. Seçime geldiğinizde böyle söyleyecektiniz.

“HER TAKIM MENAJERE PARA ÖDÜYOR”

Hangi takım menajerlere para ödemiyor? Her takım da ödüyor. Bir biz ödemedik. 5 senede 14 milyon euro ödemişiz. Takıma ne ödenmiş peki. Otopark ucuza kiraya verilmiş. Sözleşmede var, istediğimiz zaman feshedilir. Şimdi gidip 1 yıllık parayı peşin almışlar. Neden aldınız madem kötü imzalanmış? (Ahmet Nur Çebi’ye) Gidip anonim şirketine imzayı atacaksınız! Siz güveneceksiniz.

“LİSANS SÖZLEŞMESİNİ BİZ HAZIRLADIK”

Lisans sözleşmesini biz hazırladık. Hüsnü Bey de bize bir yazı yazdı. Kulüpler Birliği’ne talimat gönderilemezdi. Gidin, kendiniz hazırlayın dedim. Ben Japonya’da iken Ahmet Ağaoğlu ve Ali Koç, lisansı vermemizi istedi, Avrupa’ya gidebilmek için.

“YÜZDE 30’DAN YÜZDE 40’A ARTIŞ?”

Göksel Başkan böyle bir şey söyledi. Bu Kulüpler Birliği’nden konuşuldu. Bütün başkanlar oradaydı. Nihat Bey %40’a çıkarılacağını ifade etti.