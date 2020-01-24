Fenomen simitçi Ahmet Yaşin, Sivasspor antrenmanında ‘Sabaha kadar buradayız’

Süper Lig’in 18. haftasında Sivasspor’un Beşiktaş’ı 2-1 yendiği maçın ardından şehirde galibiyeti kutlayan ve bir amatör videoya yansıyan ‘Sabaha kadar buradayız’ sözleri ile sosyal medyanın gündemine düşen Demir Grup Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin, antrenmana gelerek futbolcularla buluştu.

Kulüp Asbaşkanı Faruk Taşseten tarafından antrenmana getirilen Ahmet Yaşin’in futbolcularla buluşması renkli görüntülere sahne oldu. Simitçi Ahmet futbolcularla birlikte büyük ilgi çeken ‘Sabaha kadar buradayız’ sözlerini tekrarladı.

DONDURUCU SOĞUKTA ÇALIŞTILAR

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde eksi 15 derecede gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı. İdmana sakatlığı devam eden Hugo Vieira ve Fernando katılmadı. İdmanda futbolcuların soğuktan korunmak için koruyucu taktıkları da görüldü.

ÇALIMBAY’DAN ŞAMPİYONLUK VE TRANSFER SÖZLERİ

Antrenmandan önce açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bir stoper ve orta saha ile anlaştıklarını belirtirken, bir de hücuma katkı yapacaklarını söyledi.

Tecrübeli çalıştırıcı şehirde var olan şampiyonluk havası ile ilgili soruya ise şu cevabı verdi:

“Şehrin takıma destek vermesi çok güzel bir şey. Şampiyonluk öyle kolay değil. Önümüzde 16 tane maçımız var. Hepsi de çok zor maçlar. Destek bize her maç lazım. Destek olmazsa işimiz çok zor. Özellikle kendi sahamızda oynayacağız maçlarda bizle beraber olurlarsa biz daha iyi oynarız. Güzel şeyler yapabiliriz. Deplasmanlarda her zaman taraftarımız oluyor. Önemli olan bu desteği kendi sahamızda sonuna kadar sürdürebilirsek, bir bütünlük oluşturabilirsek, o zaman çok güzel şeyler olur. Biz, maçlarımıza tek tek bakıyoruz. Çok kritik bir döneme giriyoruz. Çaykur Rizespor ile oynayacağız. Gaziantep’e gideceğiz, Başakşehir ile oynayacağız. Ardından Trabzon’a gideceğiz. Bu maçlar bütün takımların yolunu belirleyecek. Diğer takımlar da zor maçlar oynayacaklar.”