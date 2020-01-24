Fenerbahçe’de transfer gelişmesi! Barış Alıcı için Westerlo devrede

Transfer çalışmalarını sürdüren ve harcama limiti problemlerine çözüm arayan Fenerbahçe’de takımdan ayrılması gündeme gelen isimler arasına Barış Alıcı da eklendi.

Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor’a kiraladığı 22 yaşındaki genç kanat oyuncusu, Hollanda takımlarının da transfer gündemine girdi.

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Hollanda takımlarının yanı sıra en ciddi teklif ise şimdilik Belçika’dan geldi. Berke Özer’in de kiralık olarak forma giydiği Westerlo, Barış Alıcı için bir teklifte bulundu.

Belçika Proximus League (2. Lig) takımı Westerlo, Barış’ı kadrosuna katmayı planlıyor. Bu doğrultuda pazartesi günü taraflar masaya oturacak. Barış bu sezon ligde 7 maçta forma giydi ve 138 dakika sahada kalabildi.