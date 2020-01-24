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Fenerbahçe’de transfer gelişmesi! Barış Alıcı için Westerlo devrede
Süper Lig

Fenerbahçe’de transfer gelişmesi! Barış Alıcı için Westerlo devrede

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'a kiraladığı Barış Alıcı için Hollanda'dan talipler var. En ciddi teklif ise Berke Özer'in de forma giydiği Belçika takımı Westerlo'dan geldi. Pazartesi günü taraflar transfer görüşmesini gerçekleştirecek.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 24 Ocak 2020 23:29

Transfer çalışmalarını sürdüren ve harcama limiti problemlerine çözüm arayan Fenerbahçe’de takımdan ayrılması gündeme gelen isimler arasına Barış Alıcı da eklendi.

Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor’a kiraladığı 22 yaşındaki genç kanat oyuncusu, Hollanda takımlarının da transfer gündemine girdi.

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Hollanda takımlarının yanı sıra en ciddi teklif ise şimdilik Belçika’dan geldi. Berke Özer’in de kiralık olarak forma giydiği Westerlo, Barış Alıcı için bir teklifte bulundu.

Belçika Proximus League (2. Lig) takımı Westerlo, Barış’ı kadrosuna katmayı planlıyor. Bu doğrultuda pazartesi günü taraflar masaya oturacak. Barış bu sezon ligde 7 maçta forma giydi ve 138 dakika sahada kalabildi.

Son güncelleme 23:29 | 24 Ocak 2020
Barış Alıcı Fenerbahçe Sercan Hamzaoğlu süper lig westerlo
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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