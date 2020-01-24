CANLI | Ziraat Türkiye Kupası’nda kura çekimi saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura çekimi, bugün saat 15:00’te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacak. Son 16 Turu’ndan sonra Çeyrek ve Yarı Final karşılaşmalarıyla devam edecek Ziraat Türkiye Kupası’nda final, 21 Mayıs 2020’de oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu tamamlanırken çeyrek final ve yarı final kura çekimi heyecanı başladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor’un seribaşı olduğu kura çekiminde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor.

KURA ÇEKİMİNDE YER ALACAK TAKIMLAR

SERİ BAŞI: GALATASARAY, TRABZONSPOR, FENERBAHÇE, ANTALYASPOR

SERİ BAŞI OLMAYAN: KIRKLARELİSPOR, SİVASSPOR, ALANYASPOR, ERZURUMSPOR