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CANLI | Ziraat Türkiye Kupası’nda kura çekimi saat kaçta hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası

CANLI | Ziraat Türkiye Kupası’nda kura çekimi saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura zamanı... Son 16 Turu'nda dün tamamlanan maçların ardından çeyrek finale yükselen Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor. Türkiye Kupası kura çekimi canlı yayını ve tüm detaylar haberimizde.

24 Ocak 2020 13:25

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura çekimi, bugün saat 15:00’te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacak. Son 16 Turu’ndan sonra Çeyrek ve Yarı Final karşılaşmalarıyla devam edecek Ziraat Türkiye Kupası’nda final, 21 Mayıs 2020’de oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu tamamlanırken çeyrek final ve yarı final kura çekimi heyecanı başladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor’un seribaşı olduğu kura çekiminde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor.

KURA ÇEKİMİNDE YER ALACAK TAKIMLAR

SERİ BAŞI: GALATASARAY, TRABZONSPOR, FENERBAHÇE, ANTALYASPOR

SERİ BAŞI OLMAYAN: KIRKLARELİSPOR, SİVASSPOR, ALANYASPOR, ERZURUMSPOR

Son güncelleme 13:25 | 24 Ocak 2020
canlı canlı yayın Fenerbahçe galatasaray kura kura çekimi skor trabzonspor türkiye ziraat kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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