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Son Dakika: Beşiktaş'ta Avcı ile yollar ayrıldı!
Son dakika! Beşiktaş’ta sıcak saatler! Toplantı sona erdi! Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı
Süper Lig

Son dakika! Beşiktaş’ta sıcak saatler! Toplantı sona erdi! Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta son dakika haberi! Siyah-beyazlılarda yönetim, Abdullah Avcı ve kaptanlarla bir araya geldi ve kötü gidişatı değerlendirdi. Avcı ile yollar ayrıldı, kaptanlar ise Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında üç puan sözü verdi.

24 Ocak 2020 18:45

Çıktığı son 8 resmi maçın 7’sinde mağlup olan ve adeta krize sürüklenen Beşiktaş’ta sıcak saatler yaşandı. Tribünlerin Abdullah Avcı’ya ve oyuncuların bir kısmına büyük bir tepki göstermesi ve tribünler tarafından Avcı’nın istifaya davet edilmesinin ardından yönetim, tesislerde bir toplantı düzenledi. Toplantının ardından Beşiktaş’ta Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı.

Toplantıya katılan takım kaptanları yönetimle sorunları tartışırken Ahmet Nur Çebi oyunculara şubat ayının başında maaşlarının ödeneceği sözünü verdi. Kaptanlar ise Göztepe ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında üç puan taahhüt etti. Öte yandan takımda bazı isimlerin kadro dışı bırakılacağı yönünde çıkan iddialar da gerçeğe dönüşmedi. Siyah-beyazlılarda henüz kulüpten resmi açıklama gelmezken bir kadro dışı kararı da alınmadı.

İşte Avcı’nın karnesi…

Aynı zamanda yaklaşık 6 saat süre toplantının ardından Abdullah Avcı ile birlikte Futbol Direktörü Ali Naibi’yle de yollar ayrıldı. Yakın zamanda Beşiktaş’ın yeni teknik direktörünün belli olması bekleniyor. 12 Haziran 2019’da göreve başlayan Abdullah Avcı, Beşiktaş’ta 27 resmi maça çıktı. 11 galibiyet elde eden Avcı, 3 beraberlik aldı, 13 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Beşiktaş, Abdullah Avcı döneminde 40 gol attı, 44 gol yedi.

Son güncelleme 19:05 | 24 Ocak 2020
abdullah avcı Ahmet Nur Çebi beşiktaş süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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