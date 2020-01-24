Avustralya Açık’ta Caroline Wozniacki ve Serena Williams elendi

Dünyanın merakla takip ettiği Avustralya Açık’ta 3. tur heyecanı bugün başladı. Tek kadınlarda beklenmedik sonuçlar arka arkaya geldi.

23 kez Grand Slam şampiyonu Amerikalı raket Serena Williams, 27 numaralı seri başı Çinli Qiang Wang’a 6-4, 6-7 ve 7-5’le mağlup olarak kendisi için rekor olacak 24. zaferini bir kez daha başka bahara erteledi. Williams, Eylül 2019’da Amerika Açık’ta karşılaştığı Wang’ı 6-1 ve 6-0 ile geçmiş ve müsabaka sadece 44 dakika sürmüştü.

O REKORA BİR TÜRLÜ ULAŞAMADI

Williams 8 numaralı seri başı olarak başladığı turnuvaya erken veda ederken toplam Grand Slam kazanma sayısında kovaladığı Margaret Court’a yine yetişemedi. 23. ve son Grand Slam zaferine 2017’de Avustralya Açık’ta ulaşan Williams, 3 sene içerisinde 4 kez Grand Slam finali oynamasına karşın, Court’un sahip olduğu 24 Grand Slam rekoruna bir türlü ulaşamadı.

Williams müsabaka sonrasında tenisi bırakmayı düşünmediğini, Slam zaferlerinden çok istediği seviyede olmayan oyununu yükseltmeye çalıştığını söyledi.

WOZNIACKI EMEKLİ OLDU

Serena Williams’ın yakın arkadaşı, organizasyon başlamadan önce Avustralya Açık’ın kariyerindeki son turnuva olacağını açıklayan Danimarkalı Caroline Wozniacki, Tunuslu Ons Jabeur ile karşılaştı. Şu an oynadığı Avustralya Açık’a kadar daha önce kariyerinde herhangi bir Grand Slam’de 3. tur görmeyen Jabeur, 7-5, 3-6 ve 7-5 ile Wozniacki’yi mağlup ederek Avustralya Açık’ta 4. tura yükseldi. Bu sonuçla Wozniacki, henüz 29 yaşında tenise veda etmiş oldu.

2018’de Avustralya Açık’ta kazandığı zaferle kariyerindeki tek Grand Slam şampiyonluğunu elde eden Wozniacki, 71 hafta klasman lideri olarak kalmıştı. Genç yaşı sebebiyle tenise tekrar dönecek misin sorularına şimdiden sık sık maruz kalan Wozniacki, spora tekrar dönme düşüncesinin olmadığını söylüyor.