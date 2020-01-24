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All Star 2020 için adım adım Chicago’ya
NBA

All Star 2020 için adım adım Chicago’ya

NBA All-Star 2020, 14-16 Şubat arasında Chicago'da düzenlenecek. Takım kaptanları ve ilk beşler belli oldu.

SKOR DIŞ HABER 24 Ocak 2020 14:54

NBA All-Star maçının takım kaptanları Los Angeles Lakers’tan LeBron James ile Milwaukee Bucks’tan Giannis Antetokounmpo seçildi.

NBA’in her sene merakla beklenen organizasyonu olan NBA All-Star, 14-16 Şubat tarihilerinde ABD’nin Chicago şehrinde bulunan United Center’da düzenlenecek. All-Star karşılaşması için yapılan oylama da sona erdi. Bunun sonucunda konferanslarında en yüksek oyu alan Los Angeles Lakers’ın yıldız basketbolcusu LeBron James ve Milwaukee Bucks’ın yıldız ismi Giannis Antetokounmpo takımların kaptanları oldu. Kaptanlar 6 Şubat’ta takımlarını oluşturacak.

Yapılan oylamalar sonucunda takımların ilk 5’leri de belli oldu. Buna göre Batı Konferansının ilk 5’i LeBron James (kaptan), Luka Doncic, James Harden, Kawhi Leonard, Anthony Davis olurken, Doğu Konferansına ise Giannis Antetokounmpo (kaptan), Kemba Walker, Trae Young, Pascal Siakam ve Joel Embiid seçildi.

Son güncelleme 14:54 | 24 Ocak 2020
All Star 2020 Chicago NBA NBA All-Star 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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