Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve kura heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası’nda yoluna 8 takım devam ediyor… Galatasaray’ın Çaykur Rizespor’u elediği mücadele sonrasında son bilet de sahibini buldu. Kupada son 8 takım arasında Süper Lig’de 6, TFF 1. Lig’den ve TFF 2. Lig’den birere takım kaldı.

Çeyrek ve yarı finale eşleşmelerinin bir arada çekileceği kura yarın (Cuma) saat 15.00’te başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde mücadele edecek takımları;

Seri başı: Antalyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor

Seri başı olmayan: Alanyaspor, Erzurumspor, Kırklarelispor, Sivasspor