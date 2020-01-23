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Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve kura heyecanı
Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve kura heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan son 16 turu maçlarının ardından heyecan çeyrek final maçlarıyla devam edecek. Kupadaki çeyrek ve yarı final kuraları yarın saat 15.00'te çekilecek.

23 Ocak 2020 22:41

Ziraat Türkiye Kupası’nda yoluna 8 takım devam ediyor… Galatasaray’ın Çaykur Rizespor’u elediği mücadele sonrasında son bilet de sahibini buldu. Kupada son 8 takım arasında Süper Lig’de 6, TFF 1. Lig’den ve TFF 2. Lig’den birere takım kaldı.

Çeyrek ve yarı finale eşleşmelerinin bir arada çekileceği kura yarın (Cuma) saat 15.00’te başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde mücadele edecek takımları;

Seri başı: Antalyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor

Seri başı olmayan: Alanyaspor, Erzurumspor, Kırklarelispor, Sivasspor

Son güncelleme 22:44 | 23 Ocak 2020
alanyaspor Antalyaspor Erzurumspor Fenerbahçe galatasaray kırklarelispor sivasspor trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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