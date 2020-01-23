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Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları  
Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları  

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Yeni Malatyaspor Nice'den transfer ettiği merkez orta saha Remi Walter’den sonra savunmaya ve forvete de takviye yapmaya hazırlanıyor. 

23 Ocak 2020 10:10
Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik heyetin kim olacağı sorusunun cevap beklediği Yeni Malatyaspor’da ara transfer döneminde hareketli saatler yaşanıyor. Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve transfer komitesinin Remi Wolter hamlesi sarı-kırmızılı camiada yüzleri güldürürken, savunma ve forvete de transfer yapılacağı açıklandı.

İki bölgeye de yabancı oyuncu almayı planlayan Malatya ekibinin görüşme halinde olduğu isimlerle anlaşma aşamasına geldiği ifade edildi. Yeni Malatyaspor'un bu 2 transferi gerçekleştirmesi halinde kadrosundan 1 isimle de yollarını ayıracağı belirtildi. (İHA)

Son güncelleme 10:11 | 23 Ocak 2020
yeni malatyaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
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18 10 34
5 Alanyaspor
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