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Yeni Malatyaspor yeni hocasını buldu! Kemal Özdeş…
Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor yeni hocasını buldu! Kemal Özdeş…

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, sezon sonuna kadar Kemal Özdeş ile sözleşme imzaladı.

23 Ocak 2020 22:49

Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından birçok teknik direktörle irtibat kuran ve Tolunay Kafkas ile el sıkışma noktasına gelen Yeni Malatyaspor, dün yapılan görüşmeler sonrasında anlaşmamış ve rotayı Kemal Özdeş’e çevirmişti.

Kasımpaşa’dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Özdeş, yapılan görüşmeler sonunda sarı-siyahlılara “evet” dedi ve resmi sözleşmeye imza attı. Yeni Malatyaspor sezon sonuna kadar Kemal Özdeş ile yoluna devam edecek.

Son güncelleme 22:49 | 23 Ocak 2020
Kemal Özdeş süper lig yeni malatyaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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