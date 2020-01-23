SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Dünyayı dehşete düşüren virüsle ilgili bomba ‘yarasa’ iddiası
Yeni Malatyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası

Yeni Malatyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatyaspor Sivasspor Türkiye Kupası maçı için bir kez daha karşı karşıya geliyor. İlk maçta rakibine 4-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor bu kez evinde zorlu rakibini farklı yenerek zoru başarmanın hesaplarını yapıyor. Avantajlı skor ile sahaya çıkan Sivasspor ise sürpriz yaşamak istemiyor. Peki, Yeni Malatyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

23 Ocak 2020 09:50

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Demir Grup Sivasspor’u ağırlıyor. İlk maçında rakibini ilk 4-0 yenen Süper Lig’in lideri Sivasspor rövanşına skor avantajıyla çıkacak. Peki Yeni Malatyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

YENİ MALATYASPOR SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Mücadele Aspor’dan canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR SİVASSPOR MUHTEMEL İLK 11

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakib, Acquah, Robin, Guilherme, Bifouma, Fofana, Umut Bulut

Sivasspor : Samassa, Furkan, Appindangoye, Caner, Ziya, Hakan, Fatih, Mert, Emre, Kone, Yatabare

Son güncelleme 09:50 | 23 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gençlerbirligi
Yarın - 20:00
-
Gaziantep
Kayserispor
25/01/2020 - 14:00
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR