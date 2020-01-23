BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Demir Grup Sivasspor’u ağırlıyor. İlk maçında rakibini ilk 4-0 yenen Süper Lig’in lideri Sivasspor rövanşına skor avantajıyla çıkacak. Peki Yeni Malatyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
YENİ MALATYASPOR SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Mücadele Aspor’dan canlı yayınlanacak.
YENİ MALATYASPOR SİVASSPOR MUHTEMEL İLK 11
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakib, Acquah, Robin, Guilherme, Bifouma, Fofana, Umut Bulut
Sivasspor : Samassa, Furkan, Appindangoye, Caner, Ziya, Hakan, Fatih, Mert, Emre, Kone, Yatabare