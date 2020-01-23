Yeni Eskişehir Stadyumu krizi sürüyor! Eleştiri oklarının yöneldiği TOKİ’den açıklama geldi

TFF 1. Lig’de 9 puanla son sırada yer alan ve düşme hattından kurtulmak için mücadele eden Eskişehirspor, en kritik haftalarda seyircisinden yoksun kaldı. 20 Kasım 2016 yılında açılan 32 bin 507 bin kişi kapasiteli Yeni Eskişehir Stadyumu'nun çatısı, çatı direkleri, gerdirme demirleri ve halatlarında yoğun kar yağışının ardından hasar meydana geldiği gerekçesiyle stadyum kullanıma kapatılmıştı. Çatının çökme tehlikesi nedeniyle Eskişehir Valiliği, 9 Ocak 2020 tarihinde stadyumun kullanımına ara verildiğini duyurdu.

Eskişehirspor cephesinde şok etkisi yaratan stadyumun kapatılması, takımın sıkıntılı günlerde en büyük güvencesi olan seyircisini kaybetmesine neden oldu. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer tarafından Meclis’e taşınan Yeni Eskişehir Stadyumu’nun durumu, gözleri TOKİ’ye çevirdi. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Bu stat 3 yılda bu hale nasıl geldi? TOKİ bu stadı kime yaptırdı? Bakanlık bu çürük stadı nasıl kabul etti? Bu ihmalin, aymazlığın sorumlusu kim? 3 yıl geçmeden stadyum ilk yoğun karda yıkıldı. Böyle mi çok modern stadyum oluyor? Ya maç oynandığı sırada bu hasar gerçekleşseydi ne olacaktı?” diye sordu.

TOKİ’ye bir başka eleştiri de Eskişehir İnşaat Mühendisleri Odası’ndan (İMO) geldi. İMO, bir açıklama yayınlayarak TOKİ'nin asli görevi olan konut haricinde bir şey yapmaması gerektiğinin altını çizdi. Açıklamada “Stadyumlar; tasarımından yapımına, denetiminden işletmeye alınmasına kadar farklı bir sistematik, deneyim ve bilgi birikimi gerektiren, taşıyıcı sistemleri özel ve narin yapılardır. Birbirinin aynısı beton kutular şeklinde yapılan toplu konut mantığı ve fiyatları ile ihalesi de, imalatı da denetimi de yanlıştır. Eskişehir'de yaşanan bu musibetin, asli görevi toplu konut yapmak olan TOKİ için bir nasihat olmasını, konut dışındaki her türlü inşaat ve arsa ticaretinden elini çekmesini umuyoruz” denildi.

Eskişehir İMO Başkanı Deniz Kılıç: `TOKİ konut dışındaki her türlü inşaat ve arsa ticaretinden elini çeksin` Eskişehir'de 3 yıl önce TOKİ tarafından yapılan ancak kar yağışı nedeniyle geçtiğimiz haftalarda oluşan zarar nedeniyle Valilik ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından kullanıma kapanan stadyumla ilgili Eskişehir İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) tarafından bir açıklama yapıldı. Oluşan hasarlar nedeniyle kullanıma kapanan Eskişehirspor Yeni Stadı'nın bir ders olmasını umut ettiklerini belirten İMO Başkanı Deniz Kılıç, “Eskişehir'de yaşanan bu musibetin, asli görevi toplu konut yapmak olan TOKİ için bir nasihat olmasını, konut dışındaki her türlü inşaat ve arsa ticaretinden elini çekmesini umuyoruz” dedi. İlgili Haberi Oku

TOKİ’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bütün bu eleştirilerin ardından TOKİ’den de bir açıklama geldi. Açıklamada inceleme sonucunda kısmi hasarların birkaç gün içinde netleşeceğini ve üniversite değerlendirme raporları çerçevesinde hasarın ivedilikle giderileceğini belirtti.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TOKİ tarafından inşaatı yapılan 33 bin seyirci kapasiteli Eskişehir Stadı 2016 yılında hizmete açılmış ve dört senedir kullanılmaktadır. 7 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşen yoğun olumsuz hava koşulları sonucu çelik çatı makaslarındaki sekonder elemanlarda kısmi deformasyon oluşmuş, sistemin ana taşıyıcısı çelik halat ve diğer çelik elemanlarda herhangi bir deformasyon olmadığı, TOKİ teknik heyeti, proje müellifi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden konusunda uzman akademisyenlerin incelemesi sonucu anlaşılmıştır. Stadın yapımı sırasında alınan numunelere yapılan testler ve yeni yapılan malzeme testlerinde de söz konusu malzemelerin proje hesaplarında dikkate alınan değerlere ve ilgili çelik dayanımına sahip olduğu raporlarla tespit edilmiştir. Söz konusu elemanlarda oluşan kısmi hasarlar birkaç gün içinde netleşecek üniversite değerlendirme raporları çerçevesinde ivedilikle giderilecektir. İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesinin Eskişehir Stadında yerinde inceleme yapılması yönündeki herhangi bir talebi İdaremize ulaşmadığı gibi odanın tabi olduğu mevzuat hükümleri kapsamında inceleme, değerlendirme ve rapor verme görevi, yetkisi ve yeterliliği olmadığı aşikardır. Söz konusu incelemenin konusunda uzman akademisyen kadrosuna sahip Üniversiteler tarafından yapılması gerektiğinden İdaremizce bu inceleme Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ne yaptırılmıştır.”

Eskişehir Stadı Meclis`e taşındı Valilik ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından kullanıma kapatılan Eskişehirspor`un stadı TBMM gündemine taşındı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Yeni Eskişehir Stadyumu`nun çürük olduğunu ve sorumluların ortaya çıkması gerektiğini söyledi. İlgili Haberi Oku

ESKİŞEHİRSPOR STADYUMSUZ KALDI

Bütün bu tartışmalar sürerken olan Eskişehirspor’a oldu. TFF 1. Lig’de kalmak için kritik haftalara giren Eskişehirspor, iç saha maçlarını Eskişehir dışında oynamak kaldı. Eskişehir İl Spor Güvenlik Kurulu, yaptığı toplantıda Eskişehirspor’un maçlarını Yeni Eskişehir Stadyumu’nda oynayıp oynayamayacağını tartıştı. Yapılan toplantı sonrası kurul, Yeni Eskişehir Stadyumu’nda seyircisiz dahi maç yapılamayacağına karar verdi.

Bunun üzerine stadyum arayışına girişen Eskişehirspor, Adanaspor ile oynayacağı maç için Bursa, Afyon ve Ankara seçeneklerini değerlendirmeye aldı.

Bursa’dan olumsuz yanıt Eskişehirspor’un Adanaspor maçını nerede oynayacağı belirsizliğini koruyor. (SKOR)

Eskişehirspor`un şanssızlığı bitmiyor! `Başımıza daha ne gelecek?` Bir dönemin efsane takımı Eskişehirspor, belki de tarihinin en şanssız dönemini yaşıyor. Başkanlık seçimi aylar süren, maddi sıkıntılar yaşayan Eskişehirspor`a bir şok haber daha geldi. İlgili Haberi Oku