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Victor Moses, Romelu Lukaku’nun çektiği takım fotoğrafında yer aldı
Süper Lig

Victor Moses, Romelu Lukaku’nun çektiği takım fotoğrafında yer aldı

Inter'e transferi gündemde olan Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Victor Moses, Romelu Lukaku'nun çektiği takım yemeği fotoğrafında yer aldı. Fotoğraf transferin habercisi olarak yorumladı.

SKOR DIŞ HABER 23 Ocak 2020 17:24

Inter’in Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku’nun Instagram üzerinden paylaştığı takım yemeği fotoğrafında Fenerbahçeli Victor Moses’ın bulunması, Nijeryalı oyuncunun Inter transferinin erkenden açıklaması olarak yorumlandı.

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My brothers, My boys , My Friends , My teammates @inter

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Paylaştığı fotoğrafta bir restoranda görülen tüm Inter oyuncuları arasında Victor Moses da yer alıyor. Fenerbahçe’nin sezon başında İngiliz kulübü Chelsea’den kiraladığı Moses, İtalyan kulübü Inter’e sezon sonuna kadar kiralanmak için sağlık kontrolünden geçmişti.

Daha önce de İtalyan teknik direktör Antonio Conte’nin altında Chelsea’de parlayan Moses aynı sükseyi İtalya’da da yakalayabilmeyi umuyor. İngiltere basınında çıkan haberlere göre, Nijeryalı kanat oyuncusunun performansından memnun kalınması halinde 8,5 milyon sterlinlik satın alma bedeli bulunuyor.

Son güncelleme 17:24 | 23 Ocak 2020
Fenerbahçe İNTER İtalya Seria A süper lig Victor Moses
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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