Victor Moses, Romelu Lukaku’nun çektiği takım fotoğrafında yer aldı

Inter’in Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku’nun Instagram üzerinden paylaştığı takım yemeği fotoğrafında Fenerbahçeli Victor Moses’ın bulunması, Nijeryalı oyuncunun Inter transferinin erkenden açıklaması olarak yorumlandı.

Paylaştığı fotoğrafta bir restoranda görülen tüm Inter oyuncuları arasında Victor Moses da yer alıyor. Fenerbahçe’nin sezon başında İngiliz kulübü Chelsea’den kiraladığı Moses, İtalyan kulübü Inter’e sezon sonuna kadar kiralanmak için sağlık kontrolünden geçmişti.

Daha önce de İtalyan teknik direktör Antonio Conte’nin altında Chelsea’de parlayan Moses aynı sükseyi İtalya’da da yakalayabilmeyi umuyor. İngiltere basınında çıkan haberlere göre, Nijeryalı kanat oyuncusunun performansından memnun kalınması halinde 8,5 milyon sterlinlik satın alma bedeli bulunuyor.