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Son dakika Lukas Podolski Antalyaspor’da
Süper Lig

Son dakika Lukas Podolski Antalyaspor’da

Antalyaspor hafta başında şehre getirdiği Lukas Podolski'yi transfer ettiğini duyurdu.

23 Ocak 2020 17:44

Süper Lig’in 18. haftasını küme düşme hattında tamamlayan Antalyaspor, Sinan Gümüş’ten sonra hücuma bir katkı daha yaptı. Akdeniz temsilcisi, Galatasaray’ın eski yıldızı Lukas Podolski’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Podolski ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan kırmızı beyazlılar, sosyal medya hesabındaki paylaşımda “Willkommen- Welcome- Hoş geldin” başlığıyla videoya yer verdi. Videoda Antalyaspor arması, kulübün simgesi akrep ve Podolski yazılı 11 numaralı formanın görseli yer aldı. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım Antalyaspor, taraftardan yoğun beğeni aldı.

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra 1 Temmuz 2017’de Japonya’nın Vissel Kobe takımına imza atan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Japon ekibinden de sezonun bitmesinin ardından ayrılmıştı.

Kırmızı-beyazlılar daha önce Fedor Kudryashov, Veysel Sarı, Sinan Gümüş'ü renklerine bağlamıştı.

Son güncelleme 18:14 | 23 Ocak 2020
Antalyaspor lukas podolski süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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