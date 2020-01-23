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Son dakika | Kemal Özdeş Yeni Malatyaspor ile anlaşmaya vardı
Yeni Malatyaspor

Son dakika | Kemal Özdeş Yeni Malatyaspor ile anlaşmaya vardı

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'i getirdi. Ligde 24 puanla 9. sırada yer alan kulüp Kemal Özdeş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

23 Ocak 2020 14:02

Kasımpaşa ile 2 ay önce yollarını ayıran Kemal Özdeş Süper Lig’e geri döndü…

BeINsport’un haberine göre; BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Sergen Yalçın’dan boşalan teknik direktörlük görevi için takımın başına getirilen Kemal Özdeş, son olarak Kasımpaşa’yı çalıştırmıştı.

Sarı siyahlı kulüp ilk olarak Trabzonspor’dan ayrılan Ünal Karaman’a teklif götürmüş, Karaman’ın teklifi geri çevirmesi üzerine Tolunay Kafkas ile görüşmüştü. Kafkas ile de anlaşma sağlayamayan Yeni Malatyaspor son hamlesini Kemal Özdeş ile yaparak sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Özdeş Süper Lig’de son olarak Kasımpaşa’yı çalıştırmış ve 1 Aralık’ta görevden ayrılmıştı.

Son güncelleme 14:07 | 23 Ocak 2020
anlaşma Kemal Özdeş süper lig yeni malatyaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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