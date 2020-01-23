Son dakika | Kemal Özdeş Yeni Malatyaspor ile anlaşmaya vardı

Kasımpaşa ile 2 ay önce yollarını ayıran Kemal Özdeş Süper Lig’e geri döndü…

BeINsport’un haberine göre; BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Sergen Yalçın’dan boşalan teknik direktörlük görevi için takımın başına getirilen Kemal Özdeş, son olarak Kasımpaşa’yı çalıştırmıştı.

Sarı siyahlı kulüp ilk olarak Trabzonspor’dan ayrılan Ünal Karaman’a teklif götürmüş, Karaman’ın teklifi geri çevirmesi üzerine Tolunay Kafkas ile görüşmüştü. Kafkas ile de anlaşma sağlayamayan Yeni Malatyaspor son hamlesini Kemal Özdeş ile yaparak sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Özdeş Süper Lig’de son olarak Kasımpaşa’yı çalıştırmış ve 1 Aralık’ta görevden ayrılmıştı.