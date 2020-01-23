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Son dakika Fenerbahçe’nin harcama limitine 16 milyon eklendi
Süper Lig

Son dakika Fenerbahçe’nin harcama limitine 16 milyon eklendi

Son dakika haberine göre; TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin itirazını değerlendirerek sarı-lacivertlilerin harcama limitine 16 milyon TL eklenmesine karar verdi.

23 Ocak 2020 18:04

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, yaptığı açıklamada Fenerbahçe’nin itirazı sonrasında verilen kararı duyurdu. Böylelikle, sarı-lacivertlilerin harcama limitine 16 milyon TL ekleme yapıldı. Fenerbahçe oluşan bu son durumla birlikte oyuncu satması halinde transfer yapabilecek duruma geldiği belirtildi. Net rakamlar için kulübün resmi açıklama yapması bekleniyor.

TFF’nin yaptığı açıklama şöyle;

“Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Kulüp Lisans Kurulu’nun 17.01.2020 tarihli 2020-04 E. 2020-03 K sayılı kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz ‘un 21.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu’ndan alınan yazı cevabının da değerlendirilmesi ile yapılan müzakere neticesinde;

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, itirazının kısmen kabulü ile başvuru dilekçesinde belirtilen harcama limitini olumsuz etkileyen; 16.000.000 TL’lik kısmının, gerekçesi kararda açıklanacağı üzere harcama limitine eklenmesine, oybirliği ile karar vermiştir.”

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Son güncelleme 18:28 | 23 Ocak 2020
Fenerbahçe süper lig TFF Tahkim Kurulu
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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