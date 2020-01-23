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SON DAKİKA | Fenerbahçe Victor Moses’in sözleşmesini feshettiğini açıkladı
Süper Lig

SON DAKİKA | Fenerbahçe Victor Moses’in sözleşmesini feshettiğini açıkladı

Son dakika... Fenerbahçe Nijeryalı futbolcu Victor Moses'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

23 Ocak 2020 18:21

Fenerbahçe’de beklenen ayrılık gerçekleşti… Geçtiğimiz günlerde İtalya devi İnter ile anlaşan ve sözleşme imzalamak için İtalya’ya giden Victor Moses’in sözleşmesinin feshedildiği açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nun harcama limitine 16 milyon TL ekleme yapıldığını duyurmasının ardından Fenerbahçe de Moses’in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF’ye bildirdi.

Fenerbahçe’de sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi bulunan Nijeryalı futbolcu, İnterli Romelu Lukaku’nun sosyal medya hesabından paylaştığı takım yemeği fotoğrafında yer almıştı. Inter, Victor Moses’ın satın alma opsiyonu ile birlikte Chelsea’den kiralandığını duyurdu. Nijeryalı futbolcunun satın alma opsiyonunun 10 milyon Euro olduğu belirtildi.

2019’un Ocak ayında Fenerbahçe’ye katılan Victor Moses bu sezon sarı-lacivertli formayla yalnızca 7 resmi maçta görev yaptı ve takımına 1 gol, 1 asistlik skor katkısında bulundu.

23 Ocak 2020 Fenerbahçe`nin harcama limitine 16 milyon eklendi Son dakika haberine göre; TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe`nin itirazını değerlendirerek sarı-lacivertlilerin harcama limitine 16 milyon TL eklenmesine karar verdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:39 | 23 Ocak 2020
ayrılık Fenerbahçe Moses sözleşme fesih
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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