NCAA maçında dev kavga! Ceza yağdı, Silvio De Sousa…

Amerikan Kolej Basketbol Ligi’nde, yani NCAA’de, Kansas ile Kansas State karşı karşıya geldi. 3 numaralı seri başı Kansas, iyi bir maç çıkardı ve 81-59’luk skorla maçı almak üzereydi. Maçın bitimine 5 saniye kala olaylar gelişti.

ICYMI: A massive brawl broke out in the Kansas State – Kansas game last night with players from both teams throwing punches. pic.twitter.com/3QS8bx1x1M — SportsCenter (@SportsCenter) January 22, 2020

Kansas oyuncusu Silvio De Sousa süreyi eritmeye çalışırken, Kansas State oyuncusu DaJuan Gordon 5 saniye kala topu çaldı ve açık alanda turnike için koşmaya başladı. De Sousa geriden gelip rakibine yetişerek blok yapmayı başardı ve ardından yere düşen Gordon’a bir şeyler söyledi. Maçın da tamamlandığı o anda karmaşa başladı ve olaylar taraftarların oturduğu saha kenarına sıçradı. Bench alanında bulunan tüm oyuncular sahaya girdi, karşılıklı itişmeler ve yumruklar görüldü.

De Sousa’nın saha kenarındaki sandalyalerden birini eline alıp savurmaya kalkmasıyla olaylar zirve noktasına ulaştı. Çevresindekiler sayesinde oyuncunun sandalyeyi savurmasının önüne geçildi ve bu olay sonucunda kimse yararlanmadı.

Hakemler bir süre sonra maçtan ihraç etmedikleri beşer oyuncuyu teknik faullerin atılması için sahaya çağırdı. Kansas State’in isabet bulduğu bir serbest atışla maç 81-60 Kansas lehine sonuçlandı.

Maçın hemen ardından lig yönetimi Silvio De Sousa’nın süresiz uzaklaştırdığını açıkladı. Sousa’nın parkelere ne zaman döneceği bilinmezken bu cezanın en az 12 maça tekabül edeceği söyleniyor. Kavganın baş aktörü dışında James Love (8 maç), Antonio Gordon (3 maç) ve David McCormack (2 maç) de ceza aldı.