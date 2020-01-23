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Naci Ünüvar Ajax tarihine geçti! Efsaneyi geride bıraktı
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Naci Ünüvar Ajax tarihine geçti! Efsaneyi geride bıraktı

Ajax'ta forma giyen gurbetçi futbolcu Naci Ünüvar, takımının Spakenburg ile oynadığı kupa maçında kulüp tarihine geçti.

SKOR DIŞ HABER 23 Ocak 2020 11:29

Hollanda Kupası (KNVB Cup) Son 16 Turu’nda Ajax, Spakenburg ile oynadığı maçı 7-0 gibi farklı bir skorla kazanırken, gurbetçi futbolcu Naci Ünüvar, kulüp tarihine geçmeyi başardı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan 16 yaşındaki Naci Ünüvar, 75. dakikada Siem de Jong’un yerine oyuna dahil oldu. Naci Ünüvar, 86. dakikada attığı golle Ajax tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu.

Maçın son bölümlerinde duvar pasıyla ceza sahasına giren Naci Ünüvar, kendisine yapılan penaltı sonrası atışı kullanmak istedi. Takımın penaltıcısı olan ve kendisinden 20 yaş büyük Klas-Jan Huntelaar’dan penaltıyı atmak için izin isteyen Naci Ünüvar, yaptığı vuruşta kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. Böylece Ajax tarihinin gol atan en genç futbolcusu unvanını, Hollanda ekibinin efsanesi Clearence Seedorf’tan devraldı. 13 Haziran 2003 doğumlu olan Naci Ünüvar, A takımda çıktığı ilk maçında da gol atma başarısı göstermiş oldu.

Stadyumu dolduran Ajax taraftarları, maçta büyük bir fark olmasına rağmen, hem Naci Ünüvar oyuna girdiğinde, hem de attığı penaltı golü sonrasında büyük coşku yaşadı.

Karşılaşmada Siem de Jong attığı üç golle hat-trick yaparken, Lassina Traore iki, Dusan Tadic de bir gole imza attı.

Son güncelleme 11:30 | 23 Ocak 2020
ajax naci ünüvar
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