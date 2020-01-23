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MAÇ SONUCU | Yeni Malatyaspor Sivasspor 2-1 | Yiğidolar yenilgiye rağmen turladı
Ziraat Türkiye Kupası

MAÇ SONUCU | Yeni Malatyaspor Sivasspor 2-1 | Yiğidolar yenilgiye rağmen turladı

İlk maçta 4-0 mağlup ettiği BtcTürk Yeni Malatyaspor'a konuk olan Demir Grup Sivasspor, 2-1 yenilmesine rağmen çeyrek finale yükseldi.

23 Ocak 2020 15:58

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda BtcTürk Yeni Malatyaspor’a 2-1 yenildi. Sahasında oynadığı ilk maçı 4-0 kazanan Demir Grup Sivasspor, toplamda 5-2 galip gelerek çeyrek finale yükselen takım oldu.

Maçın henüz 2. dakikasında Mert Hakan Yandaş’ın attığı muhteşem golle öne geçen Demir Grup Sivasspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda galibiyet için yüklenen BtcTürk Yeni Malatyaspor, 79. dakikada Gökhan Töre, 90+2. dakikada ise Issam Chebake’nin golleriyle karşılaşmayı 2-1 galip tamamladı.

İlk maçta rakibine 4-0 üstünlük sağlayan Demir Grup Sivasspor, Malatya deplasmanında mağlup olmasına rağmen tur atladı.

Son güncelleme 15:58 | 23 Ocak 2020
Malatyaspor sivasspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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