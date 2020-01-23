Lider Anadolu Efes zorlu deplasmanda

Euroleague'in 21. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 23.00’de deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. Euroleague'de 20. haftanın ardından Efes 17 galibiyet, 3 mağlubiyet ile liderlik koltuğunda oturuyor. Madrid ise 15 galibiyet, 5 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor. Son olarak evinde CSKA Moskova’ya mağlup olan Efes, bu maçtan sonra oynadığı 5 karşılaşmayı da kazandı. Madrid karşısında serisini sürdürmek isten lacivert-beyazlılar, ikinci sıradaki rakibi ile de farkı açmak istiyor.

Avrupa arenasındaki 679. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 678 karşılaşmada 381 galibiyet ve 297 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Euroleague'de ise 431. karşılaşmasını oynayacak olan lacivert-beyazlılar, bu kupada bugüne kadar oynadığı 430 karşılaşmada 224 galibiyet ve 206 yenilgi elde etti.

30. randevu

Anadolu Efes ile Real Madrid, Euroleague’de bugüne kadar 29 kez karşılaştı. Lacivert-beyazlılar söz konusu müsabakalarda 7 kez parkeden galip ayrılan taraf olurken, İspanyol temsilcisi ise 22 kez rakibini mağlup etti. Sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynan karşılaşmayı 76-60’lık skorla kazanmıştı.

7 maçın 6’sını deplasmanda oynayacak

Lider Anadolu Efes’i zorlu bir fikstür bekliyor. Lacivert-beyazlılar, Euroleague’de 7 karşılaşmanın 6’sını deplasmanda oynayacak. İlk deplasman maçına Real Madrid karşısında çıkacak olan Efes daha sonra Kızılyıldız ve CSKA Moskova ile dışarıda karşılaşacak. Anadolu Efes Zalgiris Kaunas ile içeride oynadıktan sonra Bayern Münih, Alba Berlin ve Maccabi Tel Aviv’e konuk olacak.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Anadolu Efes 87.4 sayı, 34.2 ribaund ve 17.9 asist ortalamalarıyla, Real Madrid ise 84.4 sayı, 34.9 ribaund ve 19.2 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Efes’te Shane Larkin 21.1 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Madrid ekibinde de Anthony Randolph 13.0 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor. (İHA)