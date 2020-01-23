Galatasaray’ın yol haritası belirlendi! Arda Turan… Belhanda…

Sezonun ikinci devresine galibiyetle başlayan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu önceki gün bir araya geldi. 6 saat süren toplantıda birçok konu ele alındı ve önemli kararlar çıktı. Cengiz'in gündeme geldiği günden beri veto ettiği Arda Turan defteri oybirliğiyle kapatıldı. Yıldız futbolcunun yuvasına dönüş yolu devre arası dönemi için kapandı. Terim'in son maçlarda şans vermediği Younes Belhanda'yla ilgili de olumsuz karar çıktı.

HAREKETLİLİK BAŞLIYOR

Sarı-kırmızılılar Faslı orta sahanın satılmasına karar verdi. Fransa'dan ve Arap Yarımadası'ndan birkaç kulübün talip olduğu Belhanda için en iyi teklifi veren takımla anlaşma sağlanacak ve maddi gelir elde edilecek. 31 Ocak'ta sona erecek transfer dönemine kadar defans bölgesine mutlaka bir takviyenin yapılması kararlaştırıldı. Terim ve scout ekibinin listesinde yer alan futbolcularla bu haftadan itibaren temasa geçilmeye başlanacak.

İşte yönetim kurulu toplantısında transfer ile ilgili alınan kararlar:

1- Başkan Cengiz ve yöneticiler, Arda Turan defterini kapattı. Yıldız futbolcunun dönüş ihtimali ortadan kalktı.

2- Younes Belhanda'nın kesin olarak satılmasına karar verildi. Fransa ve Arap Yarımadası'ndan taliplerle görüşülecek.

3- 31 Ocak'a kadar 1 stoper transferi yapılacak. Teknik heyetin listesindeki isimlerle temas kurulacak.