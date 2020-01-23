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Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Aslan çeyrek final peşinde!
Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Aslan çeyrek final peşinde!

Galatasaray ile Rizespor bu akşam kupada çeyrek finale yükselme maçında karşılaşacak. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sarı-kırmızılı ekip ilk maçta alınan 1-1'lik beraberliğin ardından sahasında tur arayacak. Peki Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşma saat kaçta başlayacak? İşte GS Rize maçından bilgiler...

23 Ocak 2020 17:18

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final için son bilet kimin olacak? Kupada son 16 turu ikinci maçında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesinde takımlardan son gelişmeleri, maçın muhtemel 11’lerini ve yayın bilgilerini haberimizde sizlere aktarıyoruz. Peki Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte mücadeleden tüm detaylar.

GALATASARAY RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında bu akşam Galatasaray ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Saat 20.30’da başlayacak zorlu mücadele Aspor kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Okan, Şener, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Falcao.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Ivanildo Fernandes, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Garmash, Boldrin, Oğulcan, Andrii Boriachuk.

Son güncelleme 17:18 | 23 Ocak 2020
Çaykur Rizespor galatasaray Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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