Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Aslan çeyrek final peşinde!

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final için son bilet kimin olacak? Kupada son 16 turu ikinci maçında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesinde takımlardan son gelişmeleri, maçın muhtemel 11’lerini ve yayın bilgilerini haberimizde sizlere aktarıyoruz. Peki Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte mücadeleden tüm detaylar.

GALATASARAY RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında bu akşam Galatasaray ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Saat 20.30’da başlayacak zorlu mücadele Aspor kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Okan, Şener, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Falcao.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Ivanildo Fernandes, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Garmash, Boldrin, Oğulcan, Andrii Boriachuk.