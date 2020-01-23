Galatasaray Rizespor maçı canlı izle! GS Rize canlı yayın izleme ekranı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray sahasında Rizespor’u konuk ediyor. Kupa’da çeyrek final biletini alacak takımın belirleneceği karşılaşmayı canlı olarak Aspor ekranlarından takip etmek mümkün. Türk Telekom Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak Galatasaray Rizespor maçından anlık gelişmeleri ve canlı izleme ekranını yazımızda sizlerle paylaşıyoruz. İşte GS Rize kupa maçından tüm detaylar.

GALATASARAY RİZESPOR CANLI İZLE

İLK 11’LER

Galatasaray: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Marcao, Linnes, Lemina, Taylan, Sekidika, Belhanda, Ömer Bayram, Adem Büyük

Çaykur Rizespor: Tarık, Orhan, Abarhoun, Ivanildo, Burak, Garmash, Oğuz Kağan, Vetrih, Yan Sasse, Samudio, Oğulcan

GALATASARAY’DA SON DURUM

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman salon çalışmasıyla başladı. Dinamik ısınmanın ardından antrenmanın devam eden bölümünde gruplar halinde 5’e 2 dar alan pas oyunu gerçekleşti. Ana bölümde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleşti. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

BELHANDA TAKIMLA ÇALIŞTI

Öte yandan dünkü antrenmana gribal enfeksiyon geçirdiği için katılmayan Younes Belhanda, takımla birlikte çalışmalarda yer alırken Florin Andone, takımdan ayrı salonda bireysel kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi.

DHA