Galatasaray Rizespor maç özeti ve golleri! Cimbom çeyrek finalde!

Galatasaray Rizespor karşılaşması sona erdi. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında sarı-kırmızılı ekip Adem Büyük ve Mario Lemina’nın golleriyle Rizespor’u 2-1’lik skor ile yenmeyi başlardı. Rize’nin tek golü ise Oğulcan Çağlayan’dan geldi. Galatasaray bu sonuş ile kupada adını çeyrek finale yazdırmış oldu. Galatasaray Rizespor maçının özet görüntüleirni golleri ve maçtan tüm detayları haberimizden görebilirsiniz.

GALATASARAY RİZESPOR MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada orta sahadan atılan topla buluşan Sekidika'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Tarık kornere çeldi.

26. dakikada ceza sahası içinde savunmanın müdahalesiyle yükselen topa Adem'in kafa vuruşunda gole izin vermedi.

31. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Ömer Bayram’ın yerden pasında Taylan'ın gelişine yaptığı vuruşu kaleci Tarık kornere yolladı.

45+2. dakikada sağ taraftan topla ceza sahası içine giren Adem’in yerden verdiği pasta topla buluşan Taylan’ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

51. dakikada savunmanın hatasında araya giren Samudio'nun ceza sahası içinde kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Şener son anda çizgiden çıkardı.

58. dakikada Ömer Bayram'ın soldan ortasında Ivanildo'nun topa elle müdahalesi sonrası hakem Atilla Karaoğlan VAR'a gitti. VAR sonrası Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

60. dakika penaltı vuruşunu kullanan Adem Büyük meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

74. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sasse'yi kaleci Okan düşürünce hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

77. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Oğulcan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Taylan'ın yaptığı sert vuruşu kaleci Tarık kornere çeldi.

83. dakikada Ömer'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa yükselen Lemina'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1