CANLI | Galatasaray Çaykur Rizespor

Ziraat Türkiye Kupası’nda son çeyrek finalist Galatasaray-Çaykur Rizespor maçıyla belli oluyor… Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi kazanan takım çeyrek finale yükselecek. Gollü beraberlikler Rizespor’a, 0-0’lık beraberlik Galatasaray’a turu getirecek. Saat 20.30’da başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

GALATASARAY 0-0 ÇAYKUR RİZESPOR

ÖNEMLİ DAKİKALAR

15′ Ömer Bayram rakip ceza sahası içerisinde iki mücadele sonrasında yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi! Fatih Terim de karara tepki gösterdi, VAR’dan pozisyonun temiz olduğu kararı çıktı.

13′ Sekidika rakip kaleye dripling yaptı, ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci topu kornere çeldi.

7′ Galatasaray rakip kalede gol arıyor…

1′ Mücadele Galatasaraylı oyuncuların vuruşuyla başladı.

KADROLAR

Galatasaray: Okan, Şener, Ahmet, Marcao, Linnes, Lemina, Taylan, Belhanda, Ömer, Sekidika, Adem

Çaykur Rizespor: Tarık, Orhan, Abarhoun, Ivanildo Fernandes, Burak, Garmash, Oğuz Kaan, Vetrih, Sasse, Samudio, Oğulcan

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Luyindama, Andone ve sıtma olan Onyekuru forma giyemeyecek. Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen takımlar şöyle: Kırklarelispor, Fenerbahçe, Alanyaspor, Erzurumspor, Antalyaspor, Sivasspor ve Trabzonspor