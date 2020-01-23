CANLI | Galatasaray Çaykur Rizespor

Ziraat Türkiye Kupası’nda son çeyrek finalist Galatasaray-Çaykur Rizespor maçıyla belli oluyor… Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi kazanan takım çeyrek finale yükselecek. Gollü beraberlikler Rizespor’a, 0-0’lık beraberlik Galatasaray’a turu getirecek. Saat 20.30’da başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.
GALATASARAY 0-0 ÇAYKUR RİZESPOR
ÖNEMLİ DAKİKALAR
- 15′ Ömer Bayram rakip ceza sahası içerisinde iki mücadele sonrasında yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi! Fatih Terim de karara tepki gösterdi, VAR’dan pozisyonun temiz olduğu kararı çıktı.
- 13′ Sekidika rakip kaleye dripling yaptı, ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci topu kornere çeldi.
- 7′ Galatasaray rakip kalede gol arıyor…
- 1′ Mücadele Galatasaraylı oyuncuların vuruşuyla başladı.
KADROLAR
Galatasaray: Okan, Şener, Ahmet, Marcao, Linnes, Lemina, Taylan, Belhanda, Ömer, Sekidika, Adem
Çaykur Rizespor: Tarık, Orhan, Abarhoun, Ivanildo Fernandes, Burak, Garmash, Oğuz Kaan, Vetrih, Sasse, Samudio, Oğulcan
Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Luyindama, Andone ve sıtma olan Onyekuru forma giyemeyecek. Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen takımlar şöyle: Kırklarelispor, Fenerbahçe, Alanyaspor, Erzurumspor, Antalyaspor, Sivasspor ve Trabzonspor