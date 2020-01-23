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CANLI | Galatasaray Çaykur Rizespor
Ziraat Türkiye Kupası

CANLI | Galatasaray Çaykur Rizespor

Galatasaray, ilk maçta 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'u Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun rövanş maçında konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde kazanıp, çeyrek final için son biletini kapmak istiyor. Mücadelenin tüm detayları SKOR'da... Saat 20.30'da başlayan karşılaşmada ilk yarı oynanıyor.

23 Ocak 2020 19:21

Ziraat Türkiye Kupası’nda son çeyrek finalist Galatasaray-Çaykur Rizespor maçıyla belli oluyor… Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi kazanan takım çeyrek finale yükselecek. Gollü beraberlikler Rizespor’a, 0-0’lık beraberlik Galatasaray’a turu getirecek. Saat 20.30’da başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

GALATASARAY 0-0 ÇAYKUR RİZESPOR

ÖNEMLİ DAKİKALAR

  • 15′ Ömer Bayram rakip ceza sahası içerisinde iki mücadele sonrasında yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi! Fatih Terim de karara tepki gösterdi, VAR’dan pozisyonun temiz olduğu kararı çıktı.
  • 13′ Sekidika rakip kaleye dripling yaptı, ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci topu kornere çeldi.
  • 7′ Galatasaray rakip kalede gol arıyor…
  • 1′ Mücadele Galatasaraylı oyuncuların vuruşuyla başladı.

KADROLAR

Galatasaray: Okan, Şener, Ahmet, Marcao, Linnes, Lemina, Taylan, Belhanda, Ömer, Sekidika, Adem

Çaykur Rizespor: Tarık, Orhan, Abarhoun, Ivanildo Fernandes, Burak, Garmash, Oğuz Kaan, Vetrih, Sasse, Samudio, Oğulcan

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Luyindama, Andone ve sıtma olan Onyekuru forma giyemeyecek. Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen takımlar şöyle: Kırklarelispor, Fenerbahçe, Alanyaspor, Erzurumspor, Antalyaspor, Sivasspor ve Trabzonspor

Son güncelleme 20:49 | 23 Ocak 2020
Çaykur Rizespor galatasaray Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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