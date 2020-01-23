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Fenerbahçe’nin Vedat Muriqi savunması
Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin Vedat Muriqi savunması

Fenerbahçe, hakem raporunda Muriqi’in bilerek kart gördüğüne dair ibarenin yer almadığını belirtip “Türk futbolunu daha fazla kaosa sürükleyecek olası bir durumdan acilen dönülmeli” dedi

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 23 Ocak 2020 08:59

Fenerbahçe’nin, Vedat Muriqi'in PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili savunmasını hazırladı. TFF'nin sevkinin gülünç olduğunu belirten sarı-lacivertli kulüp, hakem Hüseyin Göçek'in raporunda Muriqi'in bilerek kart gördüğüne dair bir ibarenin yer almadığının altını çizip buna rağmen Kosovalı golcünün sevkinin bir niyet okuma olduğunu vurguladı. Yapılan savunmada “Muriqi, sarı kart görmek isteseydi attığı golden sonra formasını çıkarabilirdi” yorumu yapıldı.

Uzatma dakikalarının son saniyelerinde yaşanan pozisyonda hakemin kart göstermeyebileceğini belirten Fenerbahçe, Vedat'ın topa dokunduğu pozisyonda da kart gösterilecek bir durumun olmadığını savunmada anlattı. Sarı-lacivertliler, Disiplin Kurulu'nun Hukuk Müşavirliği içindeki bir komiserin gülünç sevkine gerekli cevabı vermesi ve futbolu daha fazla kaosa sürükleyecek bir durumdan acilen dönülmesi gerektiği savunmada belirtildi.

RAPORDA ADI YOK

Vedat Muriqi'in ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü karşılaşmada gözlemci ve temsilcilerin raporu ortaya çıktı. Maçın gözlemcisi Ahmet İbanoğlu ile temsilciler Ömer Dalman, Nahit Karakaş ve Ufuk Ilgaz'ın raporlarında Muriqi ile ilgili bir ifade olmadığı öğrenildi.

Son güncelleme 09:09 | 23 Ocak 2020
Fenerbahçe Vedat Muriqi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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