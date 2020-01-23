Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Euroleague’de çeyrek finali garantiledi! 9 temsilcimiz parkeye çıktı! İşte sonuçlar…

Fenerbahçe Öznur Kablo, Euroleague B Grubu 11. hafta maçında Ülker Metro Enerji Salonu'nda Rusya temsilcisi Dynamo Kursk'u konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 23-15 önde tamamlarken, soyunma odasına da 37-32 üstün girdi.
Üçüncü periyodu da 61-44 önde bitiren sarı-lacivertli ekip salondan da 76-55 galip ayrıldı. Bu sonuçla 9 . galibiyetine imza atan Fenerbahçe, normal sezonun bitimine 3 maç kala B Grubu'nda ilk dörtte yer almayı garantiledi.
Alina Iagupova kaydettiği 24 sayıyla maçın skoreri olurken; Cecilia Zandalasini de 23 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.
İşte potada temsilcilerimizin aldıkları sonuçlar:
EuroCup Top 16 G Grubu: UNICS Kazan 94-69 Galatasaray Doğa Sigorta
EuroCup Top 16 H Grubu: Joventut Badalona 88-84 TOFAŞ
Kadınlar Euroleague A Grubu: TTT Riga 83-51 Çukurova Basketbol
Kadınlar Euroleague B Grubu: Fenerbahçe Öznur Kablo 76-55 Dynamo Kursk
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu: Oostende 67-85 Türk Telekom
FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu: Gaziantep Basketbol 65-88 Tenerife
FIBA Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu: Bahçeşehir Koleji 103-95 BC Enisey
FIBA Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu: Pınar Karşıyaka 112-76 Leiden Basketball
Kadınlar EuroCup Son 16: Beşiktaş 76-92 Carolo Basket