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Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Euroleague’de çeyrek finali garantiledi! 9 temsilcimiz parkeye çıktı! İşte sonuçlar…
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Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Euroleague’de çeyrek finali garantiledi! 9 temsilcimiz parkeye çıktı! İşte sonuçlar…

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women’da Rusya temsilcisi Dynamo Kursk’u 76-55 yenerek çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Toplamda 9 temsilcimiz Avrupa arenasında parkeye çıktı. İşte toplu sonuçlar...

23 Ocak 2020 00:42

Fenerbahçe Öznur Kablo, Euroleague B Grubu 11. hafta maçında Ülker Metro Enerji Salonu'nda Rusya temsilcisi Dynamo Kursk'u konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 23-15 önde tamamlarken, soyunma odasına da 37-32 üstün girdi.

Üçüncü periyodu da 61-44 önde bitiren sarı-lacivertli ekip salondan da 76-55 galip ayrıldı. Bu sonuçla 9 . galibiyetine imza atan Fenerbahçe, normal sezonun bitimine 3 maç kala B Grubu'nda ilk dörtte yer almayı garantiledi.

Alina Iagupova kaydettiği 24 sayıyla maçın skoreri olurken; Cecilia Zandalasini de 23 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi. 23 Ocak 2020 Fenerbahçe Opet, Polonya deplasmanında set vermedi! CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi`nde Fenerbahçe Opet deplasmanda Polonya ekibi Budowlani Lodz`u set vermeden 3-0 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

İşte potada temsilcilerimizin aldıkları sonuçlar:

EuroCup Top 16 G Grubu: UNICS Kazan 94-69 Galatasaray Doğa Sigorta

EuroCup Top 16 H Grubu: Joventut Badalona 88-84 TOFAŞ

Kadınlar Euroleague A Grubu: TTT Riga 83-51 Çukurova Basketbol

Kadınlar Euroleague B Grubu: Fenerbahçe Öznur Kablo 76-55 Dynamo Kursk

22 Ocak 2020 Eczacıbaşı Vitra, Şampiyonlar Ligi'nde kayıpsız devam ediyor! CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Finlandiya ekibi LP Salo'yu ağırlayan Eczacıbaşı VitrA, mücadeleyi set vermeden 3-0 kazandı ve dörtte dört yaptı. İlgili Haberi Oku

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu: Oostende 67-85 Türk Telekom

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu: Gaziantep Basketbol 65-88 Tenerife

FIBA Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu: Bahçeşehir Koleji 103-95 BC Enisey

FIBA Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu: Pınar Karşıyaka 112-76 Leiden Basketball

Kadınlar EuroCup Son 16: Beşiktaş 76-92 Carolo Basket

Son güncelleme 00:42 | 23 Ocak 2020
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadınlar Euroleague
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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