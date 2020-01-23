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Fenerbahçe Opet, Polonya deplasmanında set vermedi!
Voleybol

Fenerbahçe Opet, Polonya deplasmanında set vermedi!

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet deplasmanda Polonya ekibi Budowlani Lodz'u set vermeden 3-0 mağlup etti.

23 Ocak 2020 00:31

2020 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe Opet, A Grubu'ndaki dördüncü maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Budowlani Lodz'u 3-0 mağlup etti ve dördüncü maçında 3. galibiyetini aldı.

Lodz Spor Arena’da oynanan mücadelenin setleri 20-25, 21-25 ve 22-25 şeklinde sonuçlandı.

Karşılaşmayı 15 sayıyla ile tamamlayan Fenerbahçe Opet'in ABD'li smaçörü Kelsey Robinson, CEV tarafından maçın “En Değerli Oyuncu”su seçildi. Robinson’a, Mihajlovic 14, Thompson 12 sayıyla katkı verdi.

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında, 6 Şubat Perşembe günü sahasında bir diğer Türk temsilcisi Eczacıbaşı VitrA'yı konuk edecek. 22 Ocak 2020 Eczacıbaşı Vitra, Şampiyonlar Ligi'nde kayıpsız devam ediyor! CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Finlandiya ekibi LP Salo'yu ağırlayan Eczacıbaşı VitrA, mücadeleyi set vermeden 3-0 kazandı ve dörtte dört yaptı. İlgili Haberi Oku

BUDOWLANİ LODZ – FENERBAHÇE OPET: 0-3

SALON: Lodz Spor Arena

HAKEMLER: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Andrei Zenovich (Rusya)

BUDOWLANI LODZ: Kraiduba, Twardowska, Pencova, Nowicka, Leys, Smieszek, Stenzel (L) (Baldgya, Lewandowska, Baczynska)

FENERBAHÇE OPET: Robinson, Eda, Naz, Mihajlovic, Bahar, Thompson, Aylin (L), Melis (L)

SETLER: 20-25, 21-25, 22-25

SÜRE: 73 dakika (24, 22, 27)

Son güncelleme 00:31 | 23 Ocak 2020
Budowlani Lodz CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Opet
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
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4 Fenerbahçe
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5 Alanyaspor
18 9 32
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