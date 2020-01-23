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Erzurum’da büyük coşku
Ziraat Türkiye Kupası

Erzurum’da büyük coşku

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş’ı eleyen BB Erzurumspor tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Erzurumspor taraftarları, tarihi başarıyı coşkuyla kutladı.

23 Ocak 2020 11:02

TFF. 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaştığı Beşiktaş'ı sahasında 3-2'lik skorla yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde Beşiktaş'ı eleyerek tarihi bir başarı kazanan dadaşlar galibiyeti ve turu kentin en işlek caddelerinden birisi olan Cumhuriyet Caddesinde coşkuyla kutladı.

2005 yılında Büyükşehir Belediyesinin himayesinde kurulan BB Erzurumspor, tarihinde ilk kez adını Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yazdırdı. Daha önce Erzurumspor isminde olan şehrin diğer takımıysa tarihte iki kez çeyrek finale yükselmişti. (İHA)

Son güncelleme 11:02 | 23 Ocak 2020
beşiktaş Erzurumspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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